    3. | वेनेजुएला के राष्‍ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर न्‍यूयॉर्क पहुंचा अमेरिकी सैन्य विमान, सामने आईं तस्‍वीरें!

Edited By Updated: 04 Jan, 2026 06:43 AM

venezuelan president maduro arrived in new york after being apprehended

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने एक रातों-रात सैन्य अभियान में उनकी पत्नी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इसके कुछ घंटों बाद ही मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया। जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं हैं।

इंटरनेशनल डेस्कः वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने एक रातों-रात सैन्य अभियान में उनकी पत्नी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इसके कुछ घंटों बाद ही मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया। जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं हैं। इस पूरे ऑपरेशन के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि सत्ता परिवर्तन होने तक अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,“हम वेनेजुएला को तब तक चलाएंगे, जब तक वहां सुरक्षित, सही और समझदारी भरा सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता।”

अमेरिकी युद्धपोत पर मादुरो की तस्वीर साझा

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर मादुरो की एक तस्वीर भी साझा की थी।

ट्रंप ने लिखा, “Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima.”

बड़े सैन्य हमले के बाद गिरफ्तारी

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने वेनेजुएला पर “बड़े पैमाने पर सैन्य हमला” (Large-scale strike) किया। इसके बाद मादुरो और उनकी पत्नी को देश से बाहर ले जाया गया। अब दोनों को न्यूयॉर्क में मुकदमे का सामना करना होगा।

कहां से पकड़े गए मादुरो और उनकी पत्नी?

वेनेजुएला की सत्तारूढ़ पार्टी के नेता नाहुम फर्नांडीज ने बताया कि मादुरो और उनकी पत्नी Ft Tiuna सैन्य ठिकाने के अंदर स्थित अपने घर में थे, जब अमेरिकी सेना ने उन्हें पकड़ा। फर्नांडीज ने कहा, “वहीं पर बमबारी की गई और वहीं से राष्ट्रपति और देश की प्रथम महिला का अपहरण किया गया।” 

विपक्षी नेता मारिया कोरिना की प्रतिक्रिया

वेनेजुएला की विपक्षी नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना माचाडो ने मादुरो की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मादुरो ने “समझौते के जरिए सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया था।” उन्होंने अपने बयान में कहा, “आज हम अपना जनादेश लागू करने और सत्ता संभालने के लिए तैयार हैं। लोकतांत्रिक सत्ता परिवर्तन होने तक हमें सतर्क, सक्रिय और संगठित रहना होगा। इस बदलाव के लिए हम सभी की जरूरत है।”

