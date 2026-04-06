नहीं रुकेगी जंग ! ईरान ने ठुकराया ट्रंप का 15 सूत्रीय प्रस्ताव, कहा-अब सिर्फ अपनी शर्तों पर करेंगे डील

ईरान ने अमेरिका के 15-पॉइंट प्रस्ताव को खारिज करते हुए अपनी शर्तें रखीं। Iranian Foreign Ministry ने कहा कि प्रस्ताव “बहुत कठोर” है। Donald Trump के दावों पर भी सवाल उठे। Strait of Hormuz पर ओमान के साथ बातचीत जारी है।

International Desk: ईरान ने अमेरिका के उस 15-पॉइंट प्रस्ताव को सख्ती से खारिज कर दिया है, जिसे पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष खत्म करने और Strait of Hormuz को खोलने के लिए तैयार किया गया था। Iranian Foreign Ministry ने कहा कि यह प्रस्ताव “बहुत ज्यादा मांगों वाला और अव्यावहारिक” है, जिसे मौजूदा हालात में स्वीकार करना संभव नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसने अब अपनी शर्तों का एक अलग सेट तैयार कर लिया है और बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब इन मांगों को ध्यान में रखा जाएगा। इससे साफ है कि दोनों पक्षों के बीच समझौते की राह अभी आसान नहीं है।

Iran rejects US 15-point plan, calling it incompatible with negotiations.

Officials confirm a structured response has already been shared through diplomatic channels.



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ईरान ने अमेरिका के उस दावे पर भी शक जताया, जिसमें Donald Trump ने कहा था कि ईरान के अंदर एक हाई-रिस्क ऑपरेशन कर अमेरिकी पायलट को बचाया गया। ईरान का कहना है कि यह ऑपरेशन असल में उनके समृद्ध यूरेनियम को कब्जे में लेने की कोशिश भी हो सकता था। विदेश मंत्रालय ने यह भी चेतावनी दी कि अगर सिर्फ सीजफायर किया गया और मूल मुद्दों का समाधान नहीं हुआ, तो इससे विरोधी पक्ष को दोबारा ताकत जुटाने का मौका मिल सकता है और संघर्ष फिर शुरू हो सकता है।

इस बीच, ईरान ने Oman के साथ बातचीत शुरू की है, ताकि होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही सुरक्षित और सुचारू बनी रहे। यह इलाका दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिए बेहद अहम माना जाता है। कुल मिलाकर, ईरान ने साफ संकेत दे दिया है कि वह दबाव में आने वाला नहीं है और अब बातचीत उसकी शर्तों पर ही आगे बढ़ेगी।

