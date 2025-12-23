Main Menu

RBI jobs vacancies: बिना परीक्षा RBI में एंट्री! 93 सीक्रेट पदों पर भर्ती, ये है आखिरी तारीख

23 Dec, 2025

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में करियर बनाने का सपना देख रहे प्रोफेशनल्स के लिए साल 2025 का अंत एक शानदार अवसर लेकर आया है। देश के केंद्रीय बैंक ने तकनीकी रूप से दक्ष और अनुभवी विशेषज्ञों के लिए 'लेटरल एंट्री' के जरिए भर्ती का बिगुल फूंक दिया है।

नेशनल डेस्क: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में करियर बनाने का सपना देख रहे प्रोफेशनल्स के लिए साल 2025 का अंत एक शानदार अवसर लेकर आया है। देश के केंद्रीय बैंक ने तकनीकी रूप से दक्ष और अनुभवी विशेषज्ञों के लिए 'लेटरल एंट्री' के जरिए भर्ती का बिगुल फूंक दिया है।

अगर आप डेटा, IT सिक्योरिटी या रिस्क एनालिसिस जैसे क्षेत्रों के मास्टर हैं, तो यह मौका आपके लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है।

1. RBI भर्ती 2025: मुख्य आकर्षण

इस बार आरबीआई ने सामान्य क्लर्क या ग्रेड-बी अधिकारियों के बजाय 'स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स' पर ध्यान केंद्रित किया है। कुल 93 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिनमें आधुनिक बैंकिंग की जरूरतों जैसे AI/ML और साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।

जरूरी तारीखें (Important Dates)

  • आवेदन की शुरुआत: प्रक्रिया जारी है।

  • अंतिम तिथि: 6 जनवरी, 2026।

  • आवेदन का माध्यम: केवल ऑनलाइन (rbi.org.in)।

2. Department wise vacancies details
RBI ने अलग-अलग विभागों के लिए विशेषज्ञों की जरूरत बताई है। पदों का विवरण इस प्रकार है:

A. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DIT): तकनीकी मोर्चे को मजबूत करने के लिए यहाँ डेटा साइंटिस्ट (2), डेटा इंजीनियर (2), आईटी सुरक्षा विशेषज्ञ (7), सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर (5), प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर (3), AI/ML विशेषज्ञ (3), साइबर सुरक्षा विश्लेषक (5) और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर (3) की नियुक्ति होगी।

B. पर्यवेक्षण विभाग (DoS): निगरानी को सख्त बनाने के लिए यहां सबसे अधिक नियुक्तियां हैं। मुख्य रूप से साइबर सुरक्षा एनालिस्ट (13), बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क एनालिस्ट (6), रिस्क एनालिस्ट (5), अकाउंट्स स्पेशलिस्ट (5) और डेटा साइंटिस्ट (4) जैसे पद शामिल हैं।

C. प्रिमाइसेस विभाग: यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अनुभव वाले पेशेवरों के लिए 5 पद आरक्षित हैं।

3. selection process : परीक्षा नहीं, सीधे इंटरव्यू

चूंकि यह एक लेटरल एंट्री है, इसलिए उम्मीदवारों का चयन पारंपरिक लिखित परीक्षा के बजाय उनके अनुभव और प्रोफाइल के आधार पर होगा:

  1. शॉर्टलिस्टिंग: एक स्क्रीनिंग कमेटी प्राप्त आवेदनों की छंटनी करेगी।

  2. दस्तावेज सत्यापन: शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच होगी।

  3. साक्षात्कार (Interview): अंतिम चयन व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए ईमेल के जरिए बुलावा भेजा जाएगा।

4. आवेदन शुल्क (Application Fee)

आवेदन करते समय उम्मीदवारों को श्रेणीवार शुल्क का भुगतान करना होगा:

  • सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस: ₹600 + GST

  • एससी, एसटी और दिव्यांग (PwBD): ₹100 + GST

कैसे करें आवेदन? (Quick Guide)

  1. RBI की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाएं।

  2. 'Opportunities@RBI' सेक्शन में भर्ती नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें।

  3. अपनी योग्यता (Eligibility) सुनिश्चित करने के बाद ही ऑनलाइन फॉर्म भरें।

  4. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फीस का भुगतान कर रसीद संभाल कर रखें।

 

