चाकू की नोक पर इस BJP नेता ने किया युवती का रेप, फिर अकड़कर बोला - हमारी सरकार है कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता

नेशनल डेस्क: मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र में एक BJP पार्षद अशोक सिंह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। पार्षद पर चाकू की नोक पर बलात्कार करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने 6 महीने पहले उसके घर में घुसकर यह घिनौना काम किया और परिवार को जान से मारने की धमकी दी।

पीड़िता पर दोबारा बनाया शारीरिक संबंध का दबाव

हाल ही में वह दोबारा पीड़िता के घर पहुंचा और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें आरोपी कहता नजर आता है कि 'बीजेपी की सरकार है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा'।

पीड़िता की शिकायत और पुलिस कार्रवाई

पीड़िता ने 22 दिसंबर को सतना पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह को लिखित शिकायत सौंपी। एसपी ने उसी दिन डीएसपी (हेडक्वार्टर) मनोज त्रिवेदी को जांच सौंपी। पिछले पांच दिनों से जांच चल रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी, धमकी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी त्रिवेदी ने कहा कि जांच जारी है और सभी रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद ही आगे की जानकारी दी जाएगी। पीड़िता ने अशोक सिंह को आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बताया, जो पहले भी जिले से बाहर निकाला जा चुका है।

राजनीतिक बयानबाजी

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने वीडियो शेयर कर मुख्यमंत्री मोहन यादव से सवाल किया। उन्होंने कहा कि BJP नेता बेटियों के साथ घिनौने कृत्य करते हैं और पुलिस लापरवाही बरतती है। पटवारी ने पूर्व BJP नेता कुलदीप सेंगर का जिक्र करते हुए पार्टी पर निशाना साधा।त्रिवेदी ने कहा कि जांच जारी है और अधिकारी इस मामले से जुड़े रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद ही कोई जानकारी दे पाएंगे. मनोज त्रिवेदी इस जांच का नेतृत्व कर रहे हैं।