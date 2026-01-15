Silver Rates Crash: बड़ी गिरावट आएगी! एक्सपर्ट ने चांदी के निवेशकों को कर दिया अलर्ट

Edited By Mehak, Updated: 15 Jan, 2026 05:59 PM

नेशनल डेस्क : बेस्टसेलिंग बुक 'Rich Dad Poor Dad' के लेखक Robert Kiyosaki ने चांदी निवेशकों के लिए चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि चांदी की कीमतें अपने पीक के करीब हैं और लंबी अवधि की रैली फिर शुरू होने से पहले इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर उन्होंने निवेशकों से सतर्क रहने को कहा है।

क्रैश की संभावना

कियोसाकी का कहना है कि हालिया तेजी ने चांदी में सट्टेबाजों को आकर्षित किया है। ये निवेशक मुनाफावसूली के चलते बड़े पैमाने पर बिक्री कर सकते हैं, जिससे चांदी का बाजार गिरावट के दौर से गुजर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया, 'दोबारा ऊपर चढ़ने से पहले इसमें बड़ी गिरावट आएगी।'

लॉन्ग टर्म के लिए सकारात्मक नजरिया

हालांकि, इस चेतावनी के बावजूद कियोसाकी चांदी के लंबी अवधि के निवेश के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि ऊंचे दामों पर भी वे चांदी खरीदना जारी रखेंगे, यहां तक कि 100 डॉलर प्रति औंस तक। उन्होंने निवेशकों को धैर्य रखने की सलाह दी, ताकि बाजार के संकेतों के अनुसार सही समय पर निर्णय लिया जा सके।

चांदी के साथ लंबा अनुभव

कियोसाकी ने बताया कि उन्होंने पहली बार 1960 के दशक में लगभग 1 डॉलर प्रति औंस के भाव पर चांदी खरीदी थी। 1990 के आसपास कीमतें बढ़ने पर वे 'सिल्वर बिलीवर' बन गए। उनके अनुभव से यह जाहिर होता है कि उन्हें चांदी के लंबी अवधि के निवेश पर भरोसा है।

लालच से बचने की सलाह

कियोसाकी ने निवेशकों को बुल मार्केट में लालच से बचने की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, 'सूअर मोटे होते हैं, लेकिन लालची सूअरों को काट दिया जाता है।' यानी जो निवेशक जल्दी मुनाफे के पीछे भागते हैं, वे तेज गिरावट में फंस सकते हैं।

चांदी बेचकर सोना खरीदने का विचार

कियोसाकी ने चांदी बेचकर कैश लेने के बजाय सोना खरीदने पर भी विचार किया। उनका मानना है कि सोना एक हार्ड एसेट है, जिससे संपत्ति को सुरक्षित रखा जा सकता है, जबकि अमेरिकी डॉलर की कीमत पर महंगाई और सरकारी कर्ज के कारण लगातार असर पड़ रहा है।

