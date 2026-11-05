दिल्ली की जहरीली हवा बढ़ा सकती है डायबिटीज का खतरा, डॉक्टर ने किया 22% तक जोखिम बढ़ने का दावा

मैक्स हेल्थकेयर में एंडोक्रिनोलॉजी और डायबेटोलॉजी विभाग के प्रमुख और ग्रुप चेयरमैन, डॉ. अमरीश मित्तल ने गुरुवार को चेतावनी दी कि टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के लिए वायु प्रदूषण एक स्थापित पर्यावरणीय कारक है। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब दिल्ली खतरनाक...

नई दिल्ली: मैक्स हेल्थकेयर में एंडोक्रिनोलॉजी और डायबेटोलॉजी विभाग के प्रमुख और ग्रुप चेयरमैन, डॉ. अमरीश मित्तल ने गुरुवार को चेतावनी दी कि टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के लिए वायु प्रदूषण एक स्थापित पर्यावरणीय कारक है। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब दिल्ली खतरनाक वायु प्रदूषण से जूझ रही है। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है, जिससे हर उम्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं।

डायबिटीज पर वायु प्रदूषण के असर के बारे में बात करते हुए, डॉ. मित्तल ने कहा, "वायु प्रदूषण कई तरह से डायबिटीज को प्रभावित करता है। भारत में हुए कुछ अध्ययनों से पता चला है कि PM 2.5 का डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर (उच्च रक्तचाप) के मामलों पर सीधा असर पड़ता है। PM 2.5 के संपर्क में सिर्फ एक महीना रहने से भी आपका ब्लड शुगर बढ़ सकता है, और लंबे समय में डायबिटीज का खतरा 22% तक बढ़ सकता है।"



उन्होंने भारत में इस समस्या की गंभीरता को रेखांकित किया, जहां डायबिटीज का बोझ बहुत अधिक है। उन्होंने बताया कि वायु प्रदूषण हाई ब्लड प्रेशर के मामलों को बढ़ाने में भी योगदान देता है। उन्होंने कहा, "यह हमारे लिए डायबिटीज के खतरे को बढ़ाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। हमें इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि भारत को दुनिया की 'डायबिटीज राजधानी' (डायबिटीज कैपिटल) कहा जाता है। इसके अलावा, इससे न केवल डायबिटीज, बल्कि हाई ब्लड प्रेशर के मामले भी काफी बढ़ जाते हैं।"



यह समझाते हुए कि ये सूक्ष्म कण (फाइन पार्टिकल्स) शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं, डॉ. मित्तल ने बताया कि ये फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं, रक्तप्रवाह (ब्लडस्ट्रीम) तक पहुंच सकते हैं और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाने, सूजन (इन्फ्लेमेशन) पैदा करने और इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण बन सकते हैं।



उन्होंने कहा, "इन कणों में नाइट्रेट, सल्फेट, भारी धातुएं (हेवी मेटल्स) और कार्बन होते हैं। ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं और रक्तप्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं। ये धमनियों की दीवारों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और रक्त वाहिकाओं से जुड़ी बीमारियां (वैस्कुलर डिसीज) होने का खतरा बढ़ जाता है। ये कण अग्न्याशय (पैंक्रियाज) तक भी पहुंच जाते हैं और इंसुलिन के स्राव को प्रभावित करते हैं। इससे अग्न्याशय के अंदर सूजन पैदा होती है और इंसुलिन के काम करने की क्षमता पर भी असर पड़ता है, जिससे 'इंसुलिन रेजिस्टेंस' की स्थिति बन जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो, इसका रक्त वाहिकाओं पर सीधा असर पड़ता है।"



गुरुवार सुबह दिल्ली की हवा की गुणवत्ता "खतरनाक" (hazardous) श्रेणी में बनी रही। सुबह 8:01 बजे कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 482 दर्ज किया गया, जबकि राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में प्रदूषण का स्तर बहुत गंभीर बना रहा।



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, सात निगरानी केंद्रों पर AQI का स्तर 400 से ऊपर दर्ज किया गया, जो इसे "गंभीर" (severe) श्रेणी में रखता है।

पंजाबी बाग में सबसे अधिक AQI 446 दर्ज किया गया। इसके बाद नरेला में 434, रोहिणी में 431, आरके पुरम में 416, बवाना में 412, दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में 408 और पटपड़गंज में 405 AQI दर्ज किया गया।



कई अन्य इलाकों में हवा की गुणवत्ता "बहुत खराब" (very poor) श्रेणी में रही। ओखला फेज-2 और इंडिया गेट, दोनों जगह AQI 399 दर्ज किया गया। इसके बाद ITO में 397, द्वारका सेक्टर 8 में 396, चांदनी चौक में 356 और वसुंधरा एन्क्लेव में 330 AQI रहा। आनंद विहार में AQI 293 दर्ज किया गया, जबकि IMD के लोधी रोड स्टेशन पर यह 268 रहा; ये दोनों ही "खराब" (poor) श्रेणी में आते हैं।