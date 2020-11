दिल्ली में प्रदूषण के चलते हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वीरवार को हवा की धीमी गति के कारण राजधानी स्मॉग की चादर में लिपटी दिखाई दी। हवा में प्रदूषक कणों के चलते लोगों को आंखों में जलन, सिर दर्द और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़ों के अनुसार वायु ग

नेशनल डेस्क: दिल्ली में प्रदूषण के चलते हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वीरवार को हवा की धीमी गति के कारण राजधानी स्मॉग की चादर में लिपटी दिखाई दी। हवा में प्रदूषक कणों के चलते लोगों को आंखों में जलन, सिर दर्द और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़ों के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) नेहरू नगर में 453, ITO दिल्ली में 460, लोधी रोड में 401 (गंभीर श्रेणी) पर है।

#WATCH Poor visibility in Delhi-NCR due to rise of pollutants in the atmosphere; Visuals from Signature Bridge in Wazirabad.



Air Quality Index is at 486 in Sonia Vihar, in 'severe' category, according to the Central Pollution Control Board (CPCB) data. pic.twitter.com/V1OikKjUUe