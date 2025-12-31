Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Heavy Rain Alert: कड़ाके की ठंड के बीच आज होगी भीषण बारिश, IMD ने इन राज्यों में जारी किया हाई अलर्ट

Heavy Rain Alert: कड़ाके की ठंड के बीच आज होगी भीषण बारिश, IMD ने इन राज्यों में जारी किया हाई अलर्ट

Edited By Updated: 31 Dec, 2025 11:40 AM

amidst the biting cold heavy rainfall is expected today imd issued high alert

साल 2025 का मानसून शानदार रहा और देशभर में कई जगह भारी बारिश हुई। मानसून खत्म होने के बाद भी कुछ राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग (IMD) ने साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब,...

नेशनल डेस्क : इस साल का मानसून शानदार रहा और देशभर में कई जगह भारी बारिश हुई। कई राज्यों में बारिश ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और लोगों को तरबतर कर दिया। मानसून खत्म होने के बाद भी बारिश का सिलसिला थमा नहीं और अब मौसम फिर से बदलने वाला है। इसके मद्देनजर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को कड़ाके की ठंड के बीच कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान में मौसम का मिज़ाज

मानसून के दौरान राजस्थान में अच्छी बारिश हुई थी। फिलहाल ठंड का असर दिख रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर को राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है।

यह भी पढ़ें - जानिए किस धर्म से ताल्लुक रखती है प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की पत्नी अवीवा बेग

हिमाचल प्रदेश में मौसम की स्थिति

हिमाचल प्रदेश में भी मानसून के दौरान अच्छी बारिश हुई और हाल के दिनों में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि साल के आखिरी दिन हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश होगी।

कहां-कहां रहेगा मौसम खराब

IMD ने देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। इनमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, अंडमान-निकोबार, माहे, पुडुचेरी और कराईकल शामिल हैं। इन राज्यों में बारिश के साथ-साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में तेज़ हवाओं की संभावना है।

और ये भी पढ़े

सावधानी जरूरी

मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। भारी बारिश और तेज़ हवाओं के दौरान सड़क यात्रा, नदी किनारे और खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!