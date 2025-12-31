Heavy Rain Alert: कड़ाके की ठंड के बीच आज होगी भीषण बारिश, IMD ने इन राज्यों में जारी किया हाई अलर्ट

Edited By Mehak, Updated: 31 Dec, 2025 11:40 AM

नेशनल डेस्क : इस साल का मानसून शानदार रहा और देशभर में कई जगह भारी बारिश हुई। कई राज्यों में बारिश ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और लोगों को तरबतर कर दिया। मानसून खत्म होने के बाद भी बारिश का सिलसिला थमा नहीं और अब मौसम फिर से बदलने वाला है। इसके मद्देनजर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को कड़ाके की ठंड के बीच कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान में मौसम का मिज़ाज

मानसून के दौरान राजस्थान में अच्छी बारिश हुई थी। फिलहाल ठंड का असर दिख रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर को राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है।

हिमाचल प्रदेश में मौसम की स्थिति

हिमाचल प्रदेश में भी मानसून के दौरान अच्छी बारिश हुई और हाल के दिनों में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि साल के आखिरी दिन हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश होगी।

कहां-कहां रहेगा मौसम खराब

IMD ने देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। इनमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, अंडमान-निकोबार, माहे, पुडुचेरी और कराईकल शामिल हैं। इन राज्यों में बारिश के साथ-साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में तेज़ हवाओं की संभावना है।

सावधानी जरूरी

मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। भारी बारिश और तेज़ हवाओं के दौरान सड़क यात्रा, नदी किनारे और खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है



