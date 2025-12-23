Main Menu

Heavy Rain Alert: अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, IMD का इन राज्यों में अलर्ट

23 Dec, 2025

इस दिसंबर, देश के कई राज्यों में मौसम ने नई करवट ली है। IMD ने 24 से 27 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, उत्तराखंड, लद्दाख, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केरल और तमिलनाडु के कुछ जिलों में भी...

नेशनल डेस्कः इस साल मानसून का मौसम पिछले सालों की तुलना में काफी शानदार रहा। देश के कई राज्यों में मानसून के दौरान जोरदार बारिश हुई और कई राज्यों में बादलों ने जमकर बरसात की। मानसून के दौरान सुहावना मौसम रहने से लोगों को गर्मी से भी राहत मिली। मानसून के जाने के बाद भी कई राज्यों में बारिश का दौर अभी थमा नहीं है और मौसम नए खेल दिखाने की तैयारी कर रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 24 से 27 दिसंबर तक कई राज्यों में भारी बारिश और कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। वहीं, राजस्थान के जिलों में सुबह और रात के समय ठंड का असर जारी रहेगा।

हिमाचल प्रदेश में मौसम का हाल
हिमाचल प्रदेश में मानसून का मौसम इस बार काफी अच्छा रहा और राज्य में अच्छी बारिश हुई। मानसून के बाद कुछ समय के लिए बारिश रुकी थी, लेकिन अब राज्य में बारिश फिर से शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि हिमाचल प्रदेश में 24 से 27 दिसंबर तक रुक-रूककर भारी बारिश होगी। इस दौरान कुछ स्थानों पर बर्फबारी की भी संभावना है।

जम्मू-कश्मीर में मौसम
जम्मू-कश्मीर में भी मानसून के दौरान अच्छी बारिश हुई थी। मानसून के बाद थोड़े समय के लिए बारिश रुकी थी, लेकिन अब राज्य में फिर से बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने 24 से 27 दिसंबर तक जमकर बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी भी होने की संभावना है।

भारी बारिश का अलर्ट
IMD ने कर्नाटक, उत्तराखंड, लद्दाख, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी और कराईकल में 24 से 27 दिसंबर तक रुक-रूककर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केरल और तमिलनाडु के कुछ जिलों में भी बारिश की संभावना है।

राजस्थान में ठंड का असर
राजस्थान के अधिकांश जिलों में सुबह और रात के समय ठंड का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 24 से 27 दिसंबर तक सुबह और रात में ठंड का असर जारी रहेगा। सुबह के समय कई जिलों में घना कोहरा छाएगा। फिलहाल, शीतलहर से राहत मिलने की संभावना है।


 

