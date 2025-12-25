Main Menu

    गोलियों की गूंज से दहली ये University! ताबड़तोड़ फायरिंग कर बदमाशों ने शिक्षक को उतारा मौत के घाट

गोलियों की गूंज से दहली ये University! ताबड़तोड़ फायरिंग कर बदमाशों ने शिक्षक को उतारा मौत के घाट

Edited By Updated: 25 Dec, 2025 09:02 AM

amu campus sensation school teacher shot dead by miscreants

प्रतिष्ठित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) कैंपस में बीती देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब नकाबपोश बदमाशों ने एक स्कूल टीचर की दिनदहाड़े (देर रात) हत्या कर दी। इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं...

नेशनल डेस्क। प्रतिष्ठित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) कैंपस में बीती देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब नकाबपोश बदमाशों ने एक स्कूल टीचर की दिनदहाड़े (देर रात) हत्या कर दी। इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं और छात्रों व शिक्षकों में भारी रोष है।

PunjabKesari

लाइब्रेरी कैंटीन के पास हुई वारदात

मृतक की पहचान राव दानिश के रूप में हुई है जो एएमयू के ही एबीके (ABK) हाई स्कूल में कंप्यूटर टीचर के पद पर तैनात थे। घटना उस समय हुई जब राव दानिश कैंपस के अंदर लाइब्रेरी कैंटीन के पास मौजूद थे। अचानक दो नकाबपोश बदमाश वहां पहुंचे और दानिश को निशाना बनाते हुए बेहद करीब से गोली मार दी। गोली लगने के बाद दानिश लहूलुहान होकर गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

PunjabKesari

वारदात के बाद मची अफरा-तफरी

गोली चलने की आवाज सुनकर कैंपस में भगदड़ मच गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते दोनों हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और यूनिवर्सिटी प्रशासन मौके पर पहुंचा। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉयड ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस अब कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि बदमाशों के आने और भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके।

PunjabKesari

हत्या की वजह अब भी रहस्य

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि राव दानिश की हत्या क्यों की गई। पुलिस आपसी रंजिश और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। अभी तक किसी भी आरोपी की पहचान या गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इस घटना ने कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है।

