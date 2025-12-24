फाइव स्टार होटल में एयर होस्टेस की बेरहमी से हत्या, कैंची से 15 वार कर उतारा मौत के घाट

दुबई के एक लग्ज़री होटल में रूसी एयर होस्टेस अनास्तासिया की उसके पूर्व पति ने कथित तौर पर 15 बार कैंची से गोदकर हत्या कर दी। रिश्तों में शक, जलन और मानसिक असंतुलन इस खौफनाक वारदात की बड़ी वजह माने जा रहे हैं।

International Desk: संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर से रिश्तों को झकझोर देने वाली एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक लग्ज़री 5-स्टार होटल में ठहरी 25 वर्षीय रूसी एयर होस्टेस अनास्तासिया की उसके ही पूर्व पति ने कथित तौर पर कैंची से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी।मृतका अनास्तासिया रूस की लो-कॉस्ट एयरलाइन पोबेडा में फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में कार्यरत थी। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड के आरोप में 41 वर्षीय रूसी नागरिक अल्बर्ट मॉर्गन को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह वारदात दुबई के पॉश इलाके में स्थित वोको बोनिंगटन होटल में हुई। होटल के कमरे से अनास्तासिया का शव बरामद हुआ, जिसके शरीर, गर्दन और धड़ पर कम से कम 15 बार कैंची से वार किए जाने के निशान पाए गए।

जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपी अल्बर्ट मॉर्गन को अपनी पूर्व पत्नी पर शक था कि वह शादी के दौरान दुबई में कथित तौर पर हाई-एंड एस्कॉर्ट के तौर पर काम कर रही थी। इसी शक और जलन ने उसे मानसिक रूप से असंतुलित कर दिया। बताया जा रहा है कि मॉर्गन एक लीगल कंसल्टेंट के रूप में काम करता था और शक के चलते वह अनास्तासिया का पीछा करते हुए दुबई पहुंचा।पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने खुद को होटल का मेहमान बताकर प्रवेश किया। उसने होटल की लॉन्ड्री से एक बाथरोब चुराया और उसे पहनकर खुद को गेस्ट के रूप में पेश किया। इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर एक हाउसकीपिंग स्टाफ को बहला-फुसलाकर अनास्तासिया के कमरे का दरवाज़ा खुलवाया।

रूसी जांचकर्ताओं के अनुसार, आरोपी की शुरुआती योजना सिर्फ महिला पर हरा रंग डालने और उसके बाल काटने की थी, लेकिन कमरे में पहुंचते ही दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गई।गुस्से और वहम में आरोपी ने अनास्तासिया पर ताबड़तोड़ कैंची से वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और होटल की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी फुटेज व स्टाफ की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि शक और जलन जब रिश्तों पर हावी हो जाएं, तो वे इंसान को किस हद तक हैवान बना सकते हैं।

