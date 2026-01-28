Main Menu

Baramati Plane Crash: लैंडिंग से पहले गोल-गोल घूमता रहा अजित पवार का विमान, साजिश की आशंका?

महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार (28 जनवरी) सुबह एक चार्टर्ड विमान क्रैश हो गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मृत्यु हो गई। विमान में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें पायलट, फर्स्ट ऑफिसर और सुरक्षा गार्ड भी शामिल थे। हादसे के कारण और जिम्मेदार कौन...

नेशनल डेस्क:  महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार (28 जनवरी) सुबह एक चार्टर्ड विमान क्रैश हो गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मृत्यु हो गई। विमान में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें पायलट, फर्स्ट ऑफिसर और सुरक्षा गार्ड भी शामिल थे। हादसे के कारण और जिम्मेदार कौन है, यह अब जांच का विषय है। शुरुआत में कुछ लोगों ने साजिश की संभावना भी जताई थी, लेकिन जांच में अब तक किसी तरह की साजिश के संकेत नहीं मिले हैं।  

हादसा कैसे हुआ

चश्मदीदों ने बताया कि क्रैश से पहले विमान आसमान में कई बार गोल-गोल घूमता रहा। पहले लैंडिंग की कोशिश की गई, लेकिन विमान वापस उड़ गया और दूसरी बार रनवे पर उतरने का प्रयास किया। इसी दूसरी कोशिश में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विशेषज्ञों के अनुसार, विमान सीधे रनवे पर नहीं उतर पाया और बड़ा घुमाव लगाकर सही दिशा में आने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब है कि पायलट ने पहले लैंडिंग प्रयास को रद्द कर दिया था और फिर विमान को सही तरीके से रनवे के साथ संरेखित करने की कोशिश कर रहे थे।

संभावित कारण

ऐसी स्थिति कई वजहों से हो सकती है:

  • रनवे स्पष्ट रूप से दिखाई न देना

  • तेज हवा या विंड शियर

  • विमान का सही कोण या गति पर न होना

  • तकनीकी चेतावनी या अलर्ट

  • रनवे पर कोई अवरोध

बारामती जैसे छोटे हवाई पट्टी पर अक्सर ILS (Instrument Landing System) नहीं होता। ILS एक रेडियो आधारित सिस्टम है जो कम दृश्यता में पायलट को सही लैंडिंग गाइडेंस देता है। ILS न होने पर पायलट को आंखों से रनवे पहचानकर विमान को सही ढंग से उतारना पड़ता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि विमान के बड़े लूप से यह स्पष्ट होता है कि पहली लैंडिंग प्रयास में विमान रनवे के साथ सही तरह से अलाइन नहीं हो पाया था, इसलिए दूसरी बार प्रयास किया गया।

