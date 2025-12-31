Main Menu

Happy New Year 2026: 31 दिसंबर की रात बस कर लें ये काम, सालभर घर में सुख-समृद्धि का होगा वास

Edited By Updated: 31 Dec, 2025 01:57 PM

before the new year begins on the night of december 31st simply do these things

नए साल 2026 की शुरुआत से पहले 31 दिसंबर की रात विशेष महत्व रखती है। ज्योतिषियों के अनुसार इस रात पौष पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और मंत्रों का जाप करने से सालभर समृद्धि, सुख-शांति और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। उपायों में रात भर...

नेशनल डेस्क : नया साल 2026 आने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि नया साल खुशियों और नई उम्मीदों के साथ आए। ऐसे में साल के पहले दिन कुछ विशेष उपाय और पूजा-पाठ करने का महत्व बढ़ जाता है। इस बार 31 दिसंबर 2025 की रात विशेष महत्व रखती है। ज्योतिषाचारियों के अनुसार इस रात श्रीहरि से निमित्त कुछ खास कार्य करने वालों को सालभर समृद्धि, सुख-शांति और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है।

31 दिसंबर क्यों है खास

साल 2025 का आखिरी दिन पौष पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जा रहा है। एकादशी का संबंध भगवान विष्णु से है और इस दिन किए गए उपाय अत्यंत फलदायी और धनदायक माने जाते हैं।

31 दिसंबर की रात करें ये उपाय

ज्योतिषाचार्य के अनुसार, एकादशी की रात रात्रि जागरण करना और विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना शुभ रहता है। पूजा स्थल पर चावल का ढेर बनाएं, दीपक जलाएं और श्रीसूक्त का पाठ करें। अगले दिन 1 जनवरी को यह चावल जरुरतमंदों को दान कर दें। मान्यता है कि इस तरह के उपाय करने से रुके हुए काम पूरे होते हैं और कारोबार में भी उन्नति होती है। इसके अलावा धन प्राप्ति या कार्यों में रुकावट दूर करने के लिए मिट्टी के बर्तन का उपाय भी किया जा सकता है। साल की आखिरी रात एक मिट्टी का बर्तन लें और इसे गेहूं से भरें। इसे घर के मंदिर में रखें और अगले दिन जरुरतमंदों को दान कर दें।

