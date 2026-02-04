Main Menu

Train Cancelled Alert: यात्रियों के लिए बड़ी खबर! जून तक कैंसिल हुईं ये प्रमुख ट्रेनें, यहाँ देखें पूरी लिस्ट

04 Feb, 2026

big news for passengers these major trains have been cancelled until june

देशभर में हर रोज़ लाखों लोग रेल सेवा का इस्तेमाल करते हैं। खासकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा करने वाले यात्री इस समय रेल सेवाओं में बदलाव से प्रभावित हो रहे हैं।

नेशनल डेस्क: देशभर में हर रोज़ लाखों लोग रेल सेवा का इस्तेमाल करते हैं। खासकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा करने वाले यात्री इस समय रेल सेवाओं में बदलाव से प्रभावित हो रहे हैं। जम्मू तवी डिवीजन में चल रहे बड़े इंजीनियरिंग कार्यों के कारण कई ट्रेनों को रद्द किया गया है और उनकी कैंसलेशन अवधि बढ़ा दी गई है।

ट्रेनें क्यों रद्द की गई हैं?
रेलवे के अनुसार, जम्मू तवी डिवीजन के पुल नंबर 17, 137, 163 और 232 पर मरम्मत और ढांचे को मजबूत करने का काम चल रहा है। यह कोई सामान्य मरम्मत नहीं है, बल्कि इन पुलों का स्ट्रक्चरल अपग्रेड किया जा रहा है। रेलवे का मुख्य ध्यान यात्रियों की सुरक्षा पर है।

इसलिए इन कार्यों के दौरान ट्रेनों की संख्या कम की गई है और कई ट्रेनें पूरी अवधि के लिए रद्द कर दी गई हैं। इसका सीधा असर रुद्रपुर और तराई बेल्ट के दैनिक और लंबी दूरी के यात्रियों पर पड़ रहा है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन का लाइव स्टेटस चेक करें, ताकि यात्रा में किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके।

रद्द रहने वाली प्रमुख ट्रेनें
12207 काठगोदाम–जम्मू तवी एक्सप्रेस – 2 जून, 2026 तक रद्द
12208 जम्मू तवी–काठगोदाम एक्सप्रेस – 31 मई, 2026 तक रद्द
12209 कानपुर सेंट्रल–काठगोदाम एक्सप्रेस – 2 जून, 2026 तक रद्द
12210 काठगोदाम–कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस – 1 जून, 2026 तक रद्द
14611 गाजीपुर सिटी–श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस – 29 मई, 2026 तक रद्द
14612 श्री माता वैष्णो देवी कटरा–गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस – 28 मई, 2026 तक रद्द

इसके अलावा, कुछ पैसेंजर और जनशताब्दी ट्रेनें भी विशेष दिनों में रद्द रहेंगी:
05331/05332 काठगोदाम–मुरादाबाद पैसेंजर स्पेशल
05363/05364 काठगोदाम–मुरादाबाद एक्सप्रेस स्पेशल
15043/15044 लखनऊ–काठगोदाम एक्सप्रेस (सप्ताह में कुछ दिन)
12091/12092 नैनीताल एक्सप्रेस (काठगोदाम–देहरादून जनशताब्दी)

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह
NTES ऐप का इस्तेमाल करें: यात्रा से पहले National Train Enquiry System (NTES) ऐप पर अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस चेक करें। रेलवे ब्लॉक रोलिंग पद्धति का पालन कर रहा है, इसलिए ट्रेन का स्टेटस समय-समय पर बदल सकता है।
रिफंड की सुविधा: अगर आपकी ट्रेन रद्द हुई है, तो टिकट का 100% रिफंड मिलेगा। ऑनलाइन टिकट पर रिफंड अपने आप हो जाएगा, जबकि काउंटर टिकट के लिए आपको स्टेशन जाना होगा।
वैकल्पिक साधन: रुद्रपुर और तराई क्षेत्र के लिए ट्रेनें कम होने के कारण, यात्री उत्तर प्रदेश रोडवेज और उत्तराखंड परिवहन की अतिरिक्त बस सेवाओं का विकल्प देख सकते हैं। ये बसें मुरादाबाद और हल्द्वानी के बीच चलाई जा रही हैं।

