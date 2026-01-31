Main Menu

गोवा के विधानसभा चुनाव में हर बूथ पर 50 प्रतिशत वोट हासिल करने का लक्ष्य रखें कार्यकर्ता : नितिन नवीन

31 Jan, 2026 05:01 PM

bjp chief nitin naveen calls for 50 vote share at every booth in goa by 2027

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गोवा में पार्टी कार्यकर्ताओं से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज करने का आह्वान किया। उन्होंने हर बूथ पर कम से कम 50 प्रतिशत मत हासिल करने का लक्ष्य तय करने को कहा। नवीन ने ‘विकसित गोवा’ के लिए स्थिर सरकार...

नेशनल डेस्क : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने शनिवार को गोवा में पार्टी कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक संगठन को मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनाव में हर मतदान केंद्र पर कम से कम 50 प्रतिशत मत हासिल करने का लक्ष्य तय करने का आह्वान किया।

पणजी के निकट कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए नवीन ने कहा कि 2027 के चुनाव "विकसित गोवा" के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने कहा कि राज्य की विकास यात्रा जारी रखने के लिए स्थिर सरकार आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बूथ प्रमुख पार्टी के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। नवीन ने 2027 के चुनाव में हर मतदान केंद्र पर कम से कम 50 प्रतिशत मत हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि गोवा की प्रति व्यक्ति आय 2014 में 1.12 लाख रुपये से बढ़कर 2023-24 में लगभग 3 लाख रुपये हो गई है। भाजपा अध्यक्ष ने दो हवाई अड्डों, विस्तारित एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्गों और फ्लाईओवर सहित बुनियादी ढांचे के विकास का भी उल्लेख किया और कार्यकर्ताओं से गोवा की बदली तस्वीर के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने का आग्रह किया। 

