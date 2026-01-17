Vande Bharat Sleeper Train लॉन्च: जानिए किराया, किन-किन रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन, देखें हर एक जानकारी

Main Menu

17 Jan, 2026

नेशनल डेस्क:  17 जनवरी 2026 का दिन भारतीय रेलवे के लिए बेहद खास बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अत्याधुनिक ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी (कामाख्या) के बीच चलेगी और लंबी दूरी की रेल यात्रा को तेज, सुरक्षित और आरामदायक बना देगी।

यह भारत की पहली सेमी-हाई-स्पीड स्लीपर ट्रेन है, जिसे खासतौर पर रात की लंबी यात्राओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आधुनिक तकनीक, शानदार सुविधाएं और किफायती किराया इसे आम यात्रियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं।

रूट और यात्रा समय

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा से कामाख्या के बीच लगभग 970 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह पश्चिम बंगाल के 7 जिलों और असम के 2 जिलों से होकर गुजरेगी। इस ट्रेन से पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच संपर्क और मजबूत होगा।

इस ट्रेन के शुरू होने से इस रूट पर यात्रा समय करीब 2.5 से 3 घंटे तक कम हो जाएगा।

ट्रेन नंबर और टाइम टेबल

  • ट्रेन नंबर 27575 (हावड़ा → कामाख्या)
    गुरुवार को छोड़कर रोज शाम 6:20 बजे हावड़ा से रवाना
    अगले दिन सुबह 8:20 बजे कामाख्या पहुंचेगी

  • ट्रेन नंबर 27576 (कामाख्या → हावड़ा)
    बुधवार को छोड़कर रोज शाम 6:15 बजे कामाख्या से रवाना
    अगले दिन सुबह 8:15 बजे हावड़ा पहुंचेगी

कहां-कहां रुकेगी ट्रेन

यह ट्रेन अपनी यात्रा के दौरान इन प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी:

रंगिया, न्यू बोंगईगांव, न्यू अलीपुरद्वार, न्यू कूचबिहार, जलपाईगुड़ी रोड, न्यू जलपाईगुड़ी, अलुआबाड़ी रोड, मालदा टाउन, न्यू फरक्का, अजीमगंज, कटवा, नबद्वीप धाम और बंदेल जंक्शन।

ट्रेन की स्पीड

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को 180 किमी प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि सुरक्षा और ट्रैक की स्थिति के अनुसार यह 130 से 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिससे यह इस रूट की सबसे तेज ट्रेन बन जाएगी।

कोच और क्षमता

इस ट्रेन में कुल 16 पूरी तरह वातानुकूलित कोच होंगे:

  • 11 कोच – 3AC

  • 4 कोच – 2AC

  • 1 कोच – फर्स्ट क्लास AC

ट्रेन में कुल 823 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है।

किराया (अनुमानित)

रेलवे ने किराया मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर तय किया है:

  • 3AC – लगभग ₹2300

  • 2AC – लगभग ₹3000

  • 1AC – लगभग ₹3600

यह किराया हवाई यात्रा की तुलना में काफी सस्ता और ज्यादा आरामदायक है।

शानदार सुविधाएं

  • हर बर्थ पर USB चार्जिंग पॉइंट और मोबाइल होल्डर

  • अलग-अलग रीडिंग लाइट, ताकि दूसरे यात्रियों को परेशानी न हो

  • नॉइज़ रिडक्शन तकनीक, जिससे कोच के अंदर शांति बनी रहे

  • चौड़े रास्ते और आधुनिक इंटीरियर

सुरक्षा व्यवस्था

  • स्वदेशी ‘कवच’ सुरक्षा प्रणाली, जो टक्कर की आशंका को रोकती है

  • हर कोच में CCTV कैमरे से 24 घंटे निगरानी

  • इमरजेंसी स्थिति में टॉक-बैक सिस्टम, जिससे यात्री सीधे लोको पायलट से बात कर सकें

दिव्यांग यात्रियों के लिए खास इंतजाम

  • अलग से बनाए गए आधुनिक शौचालय

  • व्हीलचेयर से आसानी से चढ़ने-उतरने की सुविधा

  • कोच के अंदर इतने चौड़े रास्ते कि व्हीलचेयर आसानी से चल सके

खान-पान की व्यवस्था

ट्रेन में 4 आधुनिक मिनी पैंट्री होंगी।

  • गुवाहाटी से चलने पर असमिया व्यंजन

  • हावड़ा से चलने पर पारंपरिक बंगाली भोजन

यह सुविधा खासतौर पर प्रीमियम क्लास के यात्रियों के लिए होगी।

नो वीआईपी कल्चर

इस ट्रेन में:

  • कोई वीआईपी कोटा नहीं

  • RAC या वेटिंग लिस्ट नहीं

  • सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति

इससे सभी यात्रियों को सुरक्षित और प्रीमियम अनुभव मिलेगा।

मेक इन इंडिया की मिसाल

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का डिजाइन और निर्माण पूरी तरह भारत में किया गया है। यह ‘मेक इन इंडिया’ अभियान की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

यह ट्रेन पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के बीच एक मजबूत कनेक्शन बनेगी। इससे व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक संपर्क को नई रफ्तार मिलेगी।

साथ में 4 नई अमृत भारत ट्रेनें भी लॉन्च

प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई:

  • न्यू जलपाईगुड़ी – नागरकोविल

  • न्यू जलपाईगुड़ी – तिरुच्चिराप्पल्लि

  • अलीपुरद्वार – एसएमवीटी बेंगलुरु

  • अलीपुरद्वार – मुंबई (पनवेल)

 

