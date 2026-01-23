Char Dham Yatra 2026: चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी! उतराखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Edited By Radhika,Updated: 23 Jan, 2026 01:21 PM
उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। इस साल तीर्थयात्रियों को बाबा के दर्शन के लिए पिछले साल के मुकाबले 11 दिन अधिक मिलेंगे। धार्मिक गणनाओं के अनुसार यात्रा का औपचारिक आगाज़ 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया के...
Char Dham Yatra 2026: उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। इस साल तीर्थयात्रियों को बाबा के दर्शन के लिए पिछले साल के मुकाबले 11 दिन अधिक मिलेंगे। धार्मिक गणनाओं के अनुसार यात्रा का औपचारिक आगाज़ 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर होगा। इसी दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट विधि-विधान के साथ खोल दिए जाएंगे।
गौरतलब है कि साल 2025 में यह यात्रा 30 अप्रैल को शुरू हुई थी, लेकिन इस बार तिथियों के विशेष संयोग के चलते कपाट अप्रैल के मध्य में ही खुल रहे हैं। यात्रा की अवधि बढ़ने से न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा होगी, बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन और स्थानीय व्यवसायों (होटल, टैक्सी और व्यापार) को भी बड़ा आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है।
एक्शन मोड में आई सरकार
बीते वर्षों की प्राकृतिक आपदाओं और चुनौतियों से सबक लेते हुए, धामी सरकार इस बार 'एक्शन मोड' में है।
-
मोबाइल पर पाबंदी: मंदिर परिसरों की पवित्रता बनाए रखने के लिए इस बार मोबाइल फोन और कैमरों के इस्तेमाल पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
-
सड़कों का सुधारीकरण: गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय ने अधिकारियों को सड़कों की मरम्मत, पेयजल आपूर्ति और यात्रियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को समय से पहले पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
-
सुरक्षा के कड़े इंतजाम: धराली और थराली जैसी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।