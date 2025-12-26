Big Weather Alert: मौसम की दोहरी मार से इन राज्यों के लोग रहें सावधान! IMD ने दी बड़ी चेतावनी, कोल्ड डे को लेकर...

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 26 Dec, 2025 09:00 AM

पूरे उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार देश के 22 राज्यों में शीतलहर (Cold Wave) का प्रकोप जारी है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों को फ्रीजर बना...

Weather Alert: पूरे उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार देश के 22 राज्यों में शीतलहर (Cold Wave) का प्रकोप जारी है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों को फ्रीजर बना दिया है जिससे राजस्थान से लेकर बिहार तक लोग कांपने को मजबूर हैं।

राजस्थान: रेगिस्तान में जमने लगी बर्फ

राजस्थान के कई जिलों में रात का पारा जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया है। सीकर में रिकॉर्ड ठंड: सीकर में न्यूनतम तापमान गिरकर 1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। ग्रामीण इलाकों में खेतों और गाड़ियों के ऊपर पाला जमने की खबरें आ रही हैं। चूरू, झुंझुनूं और नागौर में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिन में धूप निकलने के बावजूद ठंडी हवाओं के कारण अधिकतम तापमान 30°C के काफी नीचे बना हुआ है।

उत्तर प्रदेश: कोहरे की चादर में लिपटे 50 शहर

यूपी में ठंड के साथ-साथ कोहरे ने सबसे ज्यादा मुसीबत खड़ी की है। प्रदेश के 50 से ज्यादा शहरों में सुबह के समय दृश्यता (Visibility) शून्य रही। खराब विजिबिलिटी के कारण 100 से ज्यादा ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 2 से 10 घंटे की देरी से चल रही हैं। कई दिनों से धूप न निकलने के कारण कोल्ड डे जैसे हालात बने हुए हैं।

मध्य प्रदेश: पचमढ़ी में कड़ाके की ठंड

एमपी के ग्वालियर, रीवा और जबलपुर संभाग में भीषण सर्दी का दौर शुरू हो गया है। पचमढ़ी में पारा लगातार दूसरे दिन 4 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में नए साल का स्वागत भी हाड़ कंपाने वाली ठंड के साथ होगा। दिल्ली से आने वाली फ्लाइट्स और ट्रेनों पर कोहरे का सीधा असर पड़ा है।

बिहार: 'कोल्ड डे' का ऑरेंज अलर्ट

बिहार में पछुआ हवाओं ने गलन बढ़ा दी है। राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में घने कोहरे का राज है। पिछले 24 घंटों में 6.7 डिग्री तापमान के साथ सहरसा सबसे ठंडा रहा। पटना में सुबह विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम दर्ज की गई, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4-5 दिनों तक स्थिति में सुधार की उम्मीद नहीं है।

क्या होता है Cold Day?

जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो और अधिकतम तापमान सामान्य से कम से कम 4.5 डिग्री नीचे गिर जाए, तो उसे मौसम विभाग 'कोल्ड डे' घोषित करता है।