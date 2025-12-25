Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Gold Silver Price: सोने और चांदी के दामों में लगातार बढ़ोतरी, जानें आज का ताजा रेट

Gold Silver Price: सोने और चांदी के दामों में लगातार बढ़ोतरी, जानें आज का ताजा रेट

Edited By Updated: 25 Dec, 2025 11:55 AM

continuous increase in the prices of gold and silver know todays latest rate

देश में आज सोना और चांदी के दाम स्थिर बने रहे। 24 कैरेट सोना 1,38,500 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,26,998 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। चांदी का भाव 2,23,740 रुपये प्रति किलोग्राम है। बीते एक साल में सोने में 81% और चांदी में...

नेशनल डेस्कः देश में आज सोने और चांदी के दाम स्थिर बने हुए हैं। गुरुवार सुबह जारी ताजा रेट के अनुसार दोनों कीमती धातुएं अपने पिछले स्तर पर ही टिके हैं। लंबी अवधि में सोना और चांदी दोनों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के रुझान फिलहाल कीमती धातुओं को सपोर्ट कर रहे हैं।

सोने का भाव
आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,38,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर है, जबकि 1 ग्राम सोने की कीमत 13,850 रुपये है। 22 कैरेट सोना 1,26,998 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। आज सोने के दामों में कोई उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया।

चांदी के दाम
चांदी की कीमतों में भी स्थिरता बनी हुई है। देश में चांदी का भाव 2,23,740 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि 1 ग्राम चांदी 224 रुपये में बिक रही है। निवेशक फिलहाल अगले बड़े बाजार संकेत का इंतजार कर रहे हैं।
बीते एक हफ्ते में सोने की कीमतों में लगभग 3 प्रतिशत की बढ़त हुई है, जबकि एक महीने में यह करीब 10 प्रतिशत मजबूत हुई है। चांदी ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। एक हफ्ते में चांदी की कीमतों में करीब 10 प्रतिशत और एक महीने में 40 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

धातुओं की मांग को बढ़ावा
पिछले एक साल में सोने की कीमतों में करीब 81 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं चांदी ने निवेशकों को लगभग 150 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है। इस दौरान वैश्विक अनिश्चितता और डॉलर में उतार-चढ़ाव ने कीमती धातुओं की मांग को बढ़ावा दिया है।

और ये भी पढ़े

MCX पर सोना
घरेलू वायदा बाजार MCX पर सोना हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी में मामूली कमजोरी देखी गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट रही, वहीं चांदी के दाम मजबूत बने हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक संकेत आने वाले दिनों में घरेलू बाजार पर असर डाल सकते हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!