मीठा खाने के बाद भी नहीं बढ़ेगी शुगर, डाॅक्टर ने कंट्रोल करने के लिए बताएं 5 रामबाण इलाज

नेशनल डेस्क : अक्सर लोगों को मीठा खाते ही ब्लड शुगर अचानक बढ़ जाने की समस्या का सामना करते हैं। एक डॉ. ने बताया कि यह क्यों होता है और किस तरह कुछ सावधानियों से ब्लड शुगर को नियंत्रित किया जा सकता है। डॉक्टर का कहना है कि मीठा अगर सही तरीके से न खाया जाए तो डायबिटीज, फैटी लिवर, PCOD, कॉलेस्ट्रोल और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

ब्लड शुगर स्पाइक रोकने के लिए 5 सुझाव

1. सिर्फ फल न खाएं

डॉक्टर की सलाह है कि फल कभी अकेले न खाएं। इन्हें हेल्दी फैट्स जैसे काजू, बादाम, अखरोट या बीज के साथ खाएं। इससे ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता।

2. डार्क चॉकलेट का विकल्प चुनें

खुशी के मौके पर साधारण चॉकलेट खाने की बजाय 1–2 स्लाइस डार्क चॉकलेट खाएं। यह मीठे का स्वाद देता है लेकिन ब्लड शुगर पर कम असर डालता है।

3. कम GI वाली मिठाइयां खाएं

आइसक्रीम, केक या हाई शुगर वाली मिठाइयों की बजाय घर पर लो Glycemic Index (GI) वाली मिठाइयां बनाकर खाएं। बेसन के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, चिया पुडिंग या मखाने का लड्डू अच्छे विकल्प हैं।

4. प्राकृतिक शुगर का प्रयोग करें

रिफाइंड शुगर से बनी मिठाई की जगह गुड़ या शहद जैसी नेचुरल शुगर वाले विकल्प चुनें। साथ ही मिठाई को ज्यादा मीठा न बनाएं।

5. हर्बल ड्रिंक्स अपनाएं

कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी या फलों के जूस की बजाय हर्बल टी पिएं। अदरक, इलायची, तुलसी, दालचीनी या लौंग वाली चाय ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करती है।

खाने के बाद करें ये जरूरी काम

खाने के बाद तुरंत लेटने से ब्लड शुगर स्पाइक हो सकता है। इसके बजाय 10–15 मिनट हल्की वॉक करें। यह तरीका ब्लड शुगर को स्थिर रखने और पाचन में सुधार करने के लिए सबसे प्रभावी है।