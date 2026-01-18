Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | पंजाब केसरी पर AAP सरकार की कार्रवाई: एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया ने की कड़ी आलोचना, प्रेस स्वतंत्रता पर जताई चिंता

पंजाब केसरी पर AAP सरकार की कार्रवाई: एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया ने की कड़ी आलोचना, प्रेस स्वतंत्रता पर जताई चिंता

Edited By Updated: 18 Jan, 2026 05:50 PM

editors club of india strongly criticize aap government

दरअसल, पंजाब सरकार के कई विभागों ने भारी पुलिस बल के साथ जालंधर, लुधियाना, बठिंडा और सुरनासी स्थित इसके प्रिंटिंग और पब्लिशिंग सेंटरों पर समन्वित कार्रवाई की। आरोप है कि इन कार्रवाइयों का उद्देश्य अखबार पर दबाव बनाना था,

नेशनल डेस्क: एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा प्रतिष्ठित समाचार पत्र पंजाब केसरी के खिलाफ कथित तौर पर की गई कार्रवाई को लेकर गहरी चिंता और कड़ा विरोध जताया है। क्लब का कहना है कि इस तरह की घटनाएं राज्य में प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

बता दें कि पंजाब केसरी प्रबंधन पर दवाब डालने के लिए पंजाब सरकार के कई विभागों की टीमें भारी पुलिस बल के साथ जालंधर, लुधियाना, बठिंडा और सुरानस्सी स्थित इसके प्रिंटिंग और पब्लिशिंग केंद्रों पर पहुंचीं। यह एक सुनियोजित कार्रवाई थी, जिसका उद्देश्य अखबार पर दबाव बनाना और उसके प्रकाशन व वितरण में बाधा डालना था। यह कार्रवाई उसकी स्वतंत्र संपादकीय नीति और सरकार के खिलाफ की जा रही आलोचनात्मक रिपोर्टिंग से नाराज होकर की गई है।

PunjabKesari

एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पंजाब सरकार को तुरंत ऐसे किसी भी कदम से पीछे हटना चाहिए, जिसे मीडिया को डराने या परेशान करने के रूप में देखा जा सके। क्लब ने यह भी कहा कि राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल असहमति की आवाजों को दबाने के लिए नहीं होना चाहिए। क्लब के अनुसार, एक स्वतंत्र और निर्भीक प्रेस किसी भी सरकार का दुश्मन नहीं होती, बल्कि लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ होती है, जो जवाबदेही तय करती है और जनता का भरोसा बनाए रखती है।

एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया ने पंजाब केसरी और देशभर के पत्रकार समुदाय के साथ एकजुटता जताते हुए कहा कि वह भारत में प्रेस की आज़ादी, संवैधानिक अधिकारों और नैतिक पत्रकारिता की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!