पंजाब केसरी पर AAP सरकार की कार्रवाई: एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया ने की कड़ी आलोचना, प्रेस स्वतंत्रता पर जताई चिंता

दरअसल, पंजाब सरकार के कई विभागों ने भारी पुलिस बल के साथ जालंधर, लुधियाना, बठिंडा और सुरनासी स्थित इसके प्रिंटिंग और पब्लिशिंग सेंटरों पर समन्वित कार्रवाई की। आरोप है कि इन कार्रवाइयों का उद्देश्य अखबार पर दबाव बनाना था,

नेशनल डेस्क: एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा प्रतिष्ठित समाचार पत्र पंजाब केसरी के खिलाफ कथित तौर पर की गई कार्रवाई को लेकर गहरी चिंता और कड़ा विरोध जताया है। क्लब का कहना है कि इस तरह की घटनाएं राज्य में प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।



बता दें कि पंजाब केसरी प्रबंधन पर दवाब डालने के लिए पंजाब सरकार के कई विभागों की टीमें भारी पुलिस बल के साथ जालंधर, लुधियाना, बठिंडा और सुरानस्सी स्थित इसके प्रिंटिंग और पब्लिशिंग केंद्रों पर पहुंचीं। यह एक सुनियोजित कार्रवाई थी, जिसका उद्देश्य अखबार पर दबाव बनाना और उसके प्रकाशन व वितरण में बाधा डालना था। यह कार्रवाई उसकी स्वतंत्र संपादकीय नीति और सरकार के खिलाफ की जा रही आलोचनात्मक रिपोर्टिंग से नाराज होकर की गई है।







एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पंजाब सरकार को तुरंत ऐसे किसी भी कदम से पीछे हटना चाहिए, जिसे मीडिया को डराने या परेशान करने के रूप में देखा जा सके। क्लब ने यह भी कहा कि राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल असहमति की आवाजों को दबाने के लिए नहीं होना चाहिए। क्लब के अनुसार, एक स्वतंत्र और निर्भीक प्रेस किसी भी सरकार का दुश्मन नहीं होती, बल्कि लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ होती है, जो जवाबदेही तय करती है और जनता का भरोसा बनाए रखती है।



एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया ने पंजाब केसरी और देशभर के पत्रकार समुदाय के साथ एकजुटता जताते हुए कहा कि वह भारत में प्रेस की आज़ादी, संवैधानिक अधिकारों और नैतिक पत्रकारिता की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।