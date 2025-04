Starlink Internet: जानें कब शुरू हो रहा Starlink इंटरनेट सर्विस, कितनी होगी स्पीड और भारत में कीमत? जानें हर सवाल का जवाब

नेशनल डेस्क: भारत के डिजिटल आसमान में अब नई रफ्तार की तैयारी है। एलन मस्क की कंपनी Starlink भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने के बेहद करीब है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से स्टारलिंक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात ने इस चर्चित प्रोजेक्ट को फिर सुर्खियों में ला दिया है। दरअसल, स्टारलिंक के वरिष्ठ अधिकारी – वाइस प्रेसिडेंट चैड गिब्स और सीनियर डायरेक्टर रयान गुडनाइट – ने हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस मीटिंग में कंपनी की भारत में निवेश योजनाओं और मौजूदा साझेदारियों पर विस्तार से चर्चा हुई।

हालांकि कंपनी को अभी भारत में पूरी तरह से परिचालन शुरू करने के लिए सुरक्षा मंजूरी और स्पेक्ट्रम आवंटन की मंजूरी का इंतजार है। ऐसे में यह मुलाकात काफी रणनीतिक मानी जा रही है, खासकर तब जब भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर भी बातचीत अंतिम चरण में है।

Met a delegation from @Starlink, comprising of Vice President Chad Gibbs & Senior Director, Ryan Goodnight.



Discussions covered Starlink's cutting-edge technology platform, their existing partnerships & future investment plans in India. pic.twitter.com/mX66Y6Ltsn — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) April 16, 2025