''नाकाम देश'', बहरीन से असदुद्दीन ओवैसी का शहबाज शरीफ को सख्त संदेश, कहा- पाकिस्तान ने दोबारा कोई गलती की तो...

नेशनल डेस्क : बहरीन में एक सर्वदलीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। इस डेलिगेशन में शामिल ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को 'नाकाम देश' करार देते हुए आतंकवाद को लेकर उसकी नीतियों की कड़ी आलोचना की।

इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व बीजेपी नेता और सांसद बैजयंत पांडा कर रहे हैं। डेलिगेशन में कई अन्य प्रमुख नेता भी शामिल हैं, जिनमें सांसद निशिकांत दुबे, फंगनोन कोन्याक, रेखा शर्मा, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आज़ाद और भारत के राजदूत हर्ष श्रृंगला शामिल हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने बहरीन में कई अहम लोगों से मुलाकात की और खासतौर पर आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा की। इस दौरान AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा कि भारत को वर्षों से आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान है।

#WATCH | Manama, Bahrain: During an interaction with the prominent personalities, AIMIM MP Asaduddin Owaisi says, "...Our govt has sent us over here...so that the world knows the threat India has been facing since last so many years. Unfortunately, we have lost so many innocent…