Aadhaar-LPG Link: आधार-LPG लिंक न किया तो होगा बड़ा नुकसान, अभी Online पूरा करें यह काम

Edited By Mansa Devi, Updated: 25 Jan, 2026 05:59 PM

नेशनल डेस्क: अगर आपके पास LPG गैस कनेक्शन है लेकिन आपने इसे अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो यह आपके लिए बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। गैस सब्सिडी और अन्य सरकारी लाभ पाने के लिए यह लिंकिंग अनिवार्य है। LPG कनेक्शन और आधार लिंक किए बिना आपके बैंक खाते में सब्सिडी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, जिससे आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है।



ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से लिंकिंग संभव

LPG गैस कनेक्शन को आधार से लिंक करने के लिए दो फॉर्म जरूरी हैं: फॉर्म 1 और फॉर्म 2। फॉर्म 1 बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ने के लिए होता है और फॉर्म 2 LPG कनेक्शन को आधार से लिंक करने के लिए। इन फॉर्म को आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या अपने LPG डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं।



ऑनलाइन लिंकिंग का तरीका

अपने LPG प्रोवाइडर की वेबसाइट (इंडेन, भारत गैस, HP गैस) पर जाएं।