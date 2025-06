अब HIV से डरने की ज़रूरत नहीं? लॉन्च हुआ लंबा असर वाला बचाव इंजेक्शन

Edited By Anu Malhotra,Updated: 19 Jun, 2025 05:12 PM

नेशनल डेस्क: HIV जैसी जानलेवा बीमारी की रोकथाम को लेकर दुनिया भर में लंबे समय से शोध चल रहे हैं। अब इस दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने HIV संक्रमण से बचाव के लिए ‘लेनाकैपाविर’ (Lenacapavir) नामक इंजेक्शन को प्रि-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस (PrEP) के रूप में मंजूरी दे दी है। यह पहला ऐसा इंजेक्शन है, जिसे हर छह महीने में सिर्फ दो बार लेना होता है और यह शरीर को HIV संक्रमण से लगभग पूर्ण सुरक्षा देने में सक्षम है।

हालांकि यह इंजेक्शन HIV का इलाज नहीं करता, लेकिन संक्रमण से बचाव के लिए यह बेहद प्रभावशाली साबित हुआ है। तीन प्रमुख क्लिनिकल ट्रायल में यह पाया गया कि यह महिलाओं को 100% और पुरुषों को लगभग 99.9% तक सुरक्षा देता है। इसके आने से उन लोगों को बड़ा सहारा मिलेगा जो HIV संक्रमण के खतरे में रहते हैं, जैसे कि हाई-रिस्क ग्रुप्स।

इस खबर ने ना सिर्फ मेडिकल क्षेत्र में हलचल मचाई है, बल्कि HIV को लेकर भविष्य में रोकथाम की रणनीतियों को भी नया रास्ता दिखाया है।

शोध हैंडलाइट

-तीन बड़े चरण-3 अध्ययन (PURPOSE 1 & 2) में:

-महिलाओं में HIV संक्रमण 0 दर्ज हुआ: 100% असरदायक

-पुरुषों एवं जेंडर-डाइवर्स समूह में केवल 0.1% संक्रमण देखा गया—यानि 99.9% तक सुरक्षा

-यह कैप्सिड इनहिबिटर वायरस के बाहरी आवरण को कमजोर कर संक्रमण रोकता है

डोज़ और उपयोग

-हर छह महीने केवल दो इंजेक्शनों से सुरक्षा

-HIV निगेटिव, 35 किलो से ऊपर वजन वाले उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध रहेगा जिनमें संक्रमण का खतरा है

-अगर कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव है, तो इसे उपयोग करने से ड्रग रेजिस्टेंस हो सकता है

एहतियाती टीप

-हर खुराक से पहले HIV टेस्ट जरूरी

​​​​​​​-फोकस रहेगा उन समुदायों पर जहां oral PrEP की कड़ाई बनाए रखना मुश्किल है, जैसे कि किशोर लड़कियां, LGBTQ+ समुदाय, आदि

एक्सेसिबिलिटी चुनौती

-अमेरिका में कीमत लगभग $28,218 (₹23 लाख) प्रति वर्ष

-Gilead ने सौदे किए हैं—इससे 120 निम्न आय वाले देशों के लिए जेनरिक नाम पर उपलब्‍ध होगी

-विशेषज्ञों का दावा है कि उत्पादन लागत सिर्फ $25–$40 प्रति वर्ष हो सकता है—किफायती बन सकता है वैश्विक महामारी रोकने में मदद

विशेषज्ञों की राय

-WHO ने इसे Breakthrough of the Year 2024 घोषित किया

-Public health एक्सपर्ट डॉ. जुगल किशोर का मानना है कि अगर सस्ती दर पर और सही पहुंच बनाए, तो यह वैक्सीन जैसा विकल्प साबित हो सकता है

-लेकिन, यह इलाज नहीं, बल्कि रोकथाम की ज़िम्मेदारी है और सतर्कता जरूरी, जैसे अभी तक PrEP वाली दवाओं में किया जाता रहा है

ये इंजेक्शन HIV रोकने के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाएगा—जिनके लिए नियमित दवाएं लेना संभव न हो, उन्हें अब सिर्फ अर्धवार्षिक एक या दो खुराक से सुरक्षा मिल सकती है। फिर भी, इसका प्रभाव तभी पूरा होगा, जब यह किफायती हो और विश्वभर में सभी को उपलब्ध हो।