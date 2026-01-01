नए साल के पहले दिन ही यूक्रेन का रूस पर ड्रोन अटैक, 24 लोगों की मौत; 50 घायल

यूक्रेन के खेरसॉन क्षेत्र में रूस के कब्जे वाले एक गांव में यूक्रेनी ड्रोन हमले में 24 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 50 घायल हो गए। रूस के अधिकारियों ने यह दावा किया है। यह घटना ऐसे समय हुई जब दोनों देशों के बीच शांति वार्ता को लेकर कूटनीतिक प्रयास...

इंटरनेशनल डेस्कः यूक्रेन के खेरसॉन क्षेत्र में रूस के कब्जे वाले एक गांव में यूक्रेनी ड्रोन हमले में 24 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 50 घायल हो गए। रूस के अधिकारियों ने यह दावा किया है। यह घटना ऐसे समय हुई जब दोनों देशों के बीच शांति वार्ता को लेकर कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, लेकिन तनाव लगातार बढ़ रहा है। रूस द्वारा नियुक्त क्षेत्रीय प्रमुख व्लादिमीर साल्दो ने टेलीग्राम पर जारी एक बयान में कहा कि काला सागर तट पर स्थित रिसॉर्ट कस्बे खोरली में एक कैफे और होटल को निशाना बनाते हुए तीन ड्रोन हमले किए गए। उनके अनुसार, इनमें से एक ड्रोन में ज्वलनशील मिश्रण था, जिससे आग लग गई।



यूक्रेनी अधिकारियों की ओर से इस हमले के दावे पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। समाचार एजेंसी एपी इस हमले की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सकी। इस घटना की कई रूसी अधिकारियों ने निंदा की। रूस की संसद के उच्च सदन फेडरेशन काउंसिल की अध्यक्ष वैलेन्तीना मत्विएन्को ने कहा कि इस हमले ने यूक्रेन पर रूस के लगभग चार साल पुराने आक्रमण में अपने लक्ष्यों को शीघ्र हासिल करने के संकल्प को और मजबूत किया है। उन्होंने कहा, “यह हमला एक बार फिर हमारी शुरुआती मांगों की वैधता को दर्शाता है।”



यह बयान ऐसे समय आया है जब मॉस्को ने यह भी दावा किया कि यूक्रेन ने मंगलवार को उत्तर-पश्चिमी रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक आधिकारिक आवास पर लंबी दूरी के ड्रोन से हमला किया। हालांकि, कीव ने इन आरोपों को “झूठ” करार दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को एक वीडियो जारी किया, जिसमें कथित रूप से गिराए गए ड्रोन को दिखाया गया है। वीडियो में बर्फ पर पड़े क्षतिग्रस्त ड्रोन के पास सैन्य वेश में एक व्यक्ति खड़ा नजर आता है, लेकिन न तो स्थान और न ही तारीख की जानकारी दी गई है। इन दावों और वीडियो की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी।



इस बीच, यूक्रेन ने पुतिन के आवास पर हमले के आरोपों को जारी शांति वार्ता को पटरी से उतारने की कोशिश बताया है। हाल के हफ्तों में अटलांटिक के दोनों ओर शांति प्रयासों में तेजी आई है। नववर्ष के संबोधन में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि शांति समझौता “90 प्रतिशत तैयार” है, लेकिन शेष 10 प्रतिशत में क्षेत्रीय विवाद जैसे अहम मुद्दे शामिल होंगे, जो शांति, यूक्रेन और यूरोप के भविष्य का फैसला करेंगे।



अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने बुधवार को कहा कि उन्होंने विदेश मंत्री मार्को रुबियो और ट्रंप के सलाहकार जेरेड कुशनर के साथ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से “सार्थक” बातचीत की है। विटकॉफ ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा कि चर्चा यूरोपीय शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने, सुरक्षा गारंटी मजबूत करने और युद्ध को समाप्त करने तथा इसके दोबारा शुरू होने से रोकने के उपायों पर केंद्रित रही। यूक्रेन के मुख्य वार्ताकार रुस्तेम उमेरोव ने भी पुष्टि की कि यूरोपीय और यूक्रेनी अधिकारी शनिवार को बैठक करेंगे, जबकि राष्ट्रपति जेलेंस्की अगले सप्ताह यूरोपीय नेताओं से बातचीत करने वाले हैं।