क्रिसमस के मौके पर कई घंटे लंबे जाम में फंसे रहे गुरुग्राम के लोग, वायरल हुआ वीडियो

नेशनल डेस्क: देश के अलग-अलग राज्यों में क्रिसमस काफी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने चर्च जाकर सेलिब्रेशन की। क्रिसमस के त्योहार को लेकर अलग-अलग जगहों पर कई तरह के प्रोग्राम किए गए। इस सेलिब्रेशन के बीच  क्रिसमस के मौके पर गुरुग्राम में लोगों को काफी लंबे ट्रैफिक का सामना भी करना पड़ा। 

ट्रैफिक की वजह से लग गई गाड़ियों की लाइनें

इस बीच गुरुवार शाम से आधी रात तक शहर के मुख्य इलाकों में ट्रैफिक जाम की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इस दौरान कई लोग तीन घंटे से ज़्यादा समय तक जाम में फंसे रहे। इस दौरान सबसे खराब हालत MG रोड पर थी। यहां लोग बड़ी संख्या में अपने परिवार वालों के साथ क्लब, पब, मॉल और रेस्टोरेंट में क्रिसमस मनाने के लिए जमा हुए थे। गाड़ियों के भारी ट्रैफिक की वजह से जाम लग गया। 

पार्किग न मिलने के कारण हालात हुए खराब

शाम होते-होते गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ने लगी, जिससे पार्किंग की जगह की कमी ने हालात और खराब कर दिए। इस दौरान लोगों ने कई जगहों पर अपनी गाड़ियां गलत तरीके से पार्क कर दीं, जिससे गुजरना मुश्किल हो गया। सूत्रों के मुताबिक, अगर इस सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही ऐसे ही जारी रही, तो नए साल के मौके पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यानी नए साल के मौके पर मनाए जाने वाले जश्न को ध्यान में रखते हुए इस सड़क पर गाड़ियों की एंट्री रोकी जा सकती है।

