लो जी! अब पुरुषों के लिए भी आ गई गर्भनिरोधक गोली, जानें क्या पड़ेगा मर्दानगी पर असर?

Male Contraceptive Pill: अब तक गर्भनिरोध (Contraception) की पूरी जिम्मेदारी और उसका शारीरिक बोझ मुख्य रूप से महिलाओं को ही उठाना पड़ता था। पुरुषों के पास विकल्प के तौर पर केवल कंडोम या नसबंदी (Vasectomy) ही मौजूद थे लेकिन चिकित्सा जगत से एक क्रांतिकारी खबर आई है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी पुरुष गर्भनिरोधक गोली (Male Contraceptive Pill) तैयार की है जो बिना किसी हार्मोनल साइड इफेक्ट के काम करती है। इसका नाम है YCT-529।

क्या है YCT-529 और यह पुरानी दवाओं से अलग कैसे है?

अतीत में पुरुषों के लिए जो भी गर्भनिरोधक गोलियां बनाने की कोशिश की गई वे 'टेस्टोस्टेरोन' जैसे हार्मोन को प्रभावित करती थीं। इससे पुरुषों में वजन बढ़ना, मूड खराब होना और सेक्स ड्राइव कम होने जैसी समस्याएं होती थीं। YCT-529 पूरी तरह से गैर-हार्मोनल है। इसे अमेरिका की कंपनी YourChoice Therapeutics और मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है।

काम करने का तरीका

यह गोली शरीर में विटामिन-A की उस प्रक्रिया को रोकती है जो स्पर्म (शुक्राणु) बनाने में मदद करती है। जब स्पर्म विकसित नहीं हो पाएंगे तो गर्भ ठहरने की संभावना खत्म हो जाएगी। खास बात यह है कि यह सीधे तौर पर मर्दानगी या हार्मोनल संतुलन को नहीं छूती।

पहले ह्यूमन ट्रायल के नतीजे: सुरक्षित या नहीं?

हाल ही में 16 स्वस्थ पुरुषों पर इस दवा का 'फेज-1 सेफ्टी ट्रायल' पूरा हुआ है। इसके नतीजे काफी उत्साहजनक रहे हैं:

कोई साइड इफेक्ट नहीं: ट्रायल में शामिल पुरुषों के मूड, वजन या सेक्स इच्छा पर कोई बुरा असर नहीं दिखा।

परिवर्तनीय (Reversible): जानवरों पर हुए टेस्ट में यह देखा गया कि जैसे ही गोली लेना बंद किया गया फर्टिलिटी वापस लौट आई। यानी यह नसबंदी की तरह स्थायी नहीं है।

हार्मोन सामान्य: पुरुषों के टेस्टोस्टेरोन लेवल में कोई गिरावट दर्ज नहीं की गई।

भारत के पुरुषों और डॉक्टरों की क्या है राय?

भारत जैसे देश में जहां गर्भनिरोध को अक्सर महिलाओं की जिम्मेदारी माना जाता है वहां इस गोली को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया है।

युवाओं का समर्थन: नए जमाने के युवा और शिक्षित पुरुष इस बदलाव को सकारात्मक मान रहे हैं। उनका मानना है कि अब गर्भनिरोध का बोझ दोनों को बराबर उठाना चाहिए।

विशेषज्ञों की बात: AIIMS दिल्ली और IVF विशेषज्ञों का कहना है कि यह दवा 'मेडिकल ब्रेकथ्रू' साबित हो सकती है। डॉक्टरों के अनुसार पुरुषों का सबसे बड़ा डर अपनी फर्टिलिटी खोने का होता है और YCT-529 इसी डर को खत्म करती है।

बाजार में कब तक आएगी?

फिलहाल इस दवा के बड़े स्तर पर ट्रायल (Large Scale Trials) चल रहे हैं ताकि इसकी प्रभावशीलता (Effectiveness) को 100% पक्का किया जा सके। इसे आम लोगों के लिए मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध होने में अभी कुछ साल लग सकते हैं।

