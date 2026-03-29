आगरा से दिल्ली जा रही बस में लगी आग, 50 से ज्यादा यात्री...

Edited By Parveen Kumar, Updated: 29 Mar, 2026 07:35 PM

उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर उस समय हड़कंप मच गया, जब चलती बस में अचानक आग लग गई। बस आगरा से दिल्ली की ओर जा रही थी और उसमें करीब 50 यात्री सवार थे। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

नेशनल डेस्क : उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर उस समय हड़कंप मच गया, जब चलती बस में अचानक आग लग गई। बस आगरा से दिल्ली की ओर जा रही थी और उसमें करीब 50 यात्री सवार थे। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

ड्राइवर की सतर्कता से बची जानें

बताया जा रहा है कि बस के ड्राइवर ने समय रहते वाहन से धुआं उठता देखा और तुरंत बस को साइड में रोक दिया। इसके बाद उसने सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

दिल्ली जा रही थी बस

जानकारी के मुताबिक, बस आगरा से दिल्ली की ओर जा रही थी। इसी दौरान मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर अचानक बस में आग लग गई। हालांकि, समय रहते सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया।

कोई हताहत नहीं, जांच जारी

इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।