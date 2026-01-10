'हमें डरा नहीं सकते...', आतिशी केस में FIR के बाद कपिल मिश्रा का बड़ा बयान

Edited By Pardeep,Updated: 10 Jan, 2026 12:38 AM
नेशनल डेस्कः दिल्ली की पॉलिटिक्स में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विपक्ष के बीच टकराव तेज हो गया है। BJP विधायक कपिल मिश्रा ने केजरीवाल सरकार को सीधे चैलेंज देकर साफ कर दिया है कि वे FIR और पुलिस के डर से डरने वाले नहीं हैं। आतिशी केस में जालंधर में FIR दर्ज होने के बाद दिल्ली BJP विधायक कपिल मिश्रा का बयान सामने आया है। कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया कि केजरीवाल जी, आपकी FIR और पुलिस की धमकी हमें डरा नहीं सकती।
कपिल मिश्रा ने कहा कि आतिशी का वीडियो दिल्ली विधानसभा के रिकॉर्ड में है और पूरी दुनिया ने सुना है। उस दिन से आतिशी ने विधानसभा आने की हिम्मत नहीं की, जबकि स्पीकर ने उन्हें कई बार बुलाया था। पंजाब पुलिस पंजाब में क्राइम की जांच करने के बजाय आपके विपक्षी नेता के किए क्राइम को छिपाने का काम कर रही है। आतिशी ने क्राइम किया है, लेकिन उन्हें बचाकर आप और भी बड़ा पाप कर रही हैं। कपिल मिश्रा के इस बयान ने दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है, जिससे आने वाले दिनों में हंगामा बढ़ने की संभावना है।
आपको बता दें कि जालंधर पुलिस ने आतिशी के वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने और उसे तकनीकी रूप से बदलने और गलत तरीके से अपलोड और ब्रॉडकास्ट करने के मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज की है। क्योंकि पुलिस के मुताबिक, यह वीडियो कपिल मिश्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया था। वीडियो की फोरेंसिक जांच करने के बाद जालंधर पुलिस ने कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज की है।