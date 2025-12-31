Gold Price Prediction 2026 : ज्योतिषीय संकेत! 3 लाख के पार जाएगा सोना, हो गई बड़ी भविष्यवाणी, जानें कब करें निवेश?

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 31 Dec, 2025 09:36 AM

Gold Price Prediction 2026 : साल 2025 जाते-जाते निवेश की दुनिया में बड़े बदलाव लेकर आया है। सोने और चांदी की कीमतों ने इस साल पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जहां एक तरफ निवेशक हैरान हैं वहीं मशहूर ज्योतिषाचार्य शैलेश तिवारी ने साल 2026 के लिए ऐसी भविष्यवाणी की है जो होश उड़ाने वाली है। उनके अनुसार सोने-चांदी की कीमतों में अभी असली उछाल आना बाकी है।

2026 की भविष्यवाणी: दिवाली तक दोगुने दाम?

आचार्य शैलेश तिवारी ने एक हालिया पॉडकास्ट में दावा किया है कि ग्रहों की चाल सोने और चांदी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उनके प्रमुख अनुमान इस प्रकार हैं:

ज्योतिषीय आधार: ग्रहों का सोने से कनेक्शन

आचार्य तिवारी के अनुसार कीमतों में इस भारी उछाल के पीछे ग्रहों का विशेष संयोग है:

ग्रहों के स्वामी: 2026 का स्वामी 'बृहस्पति' है और मंत्री 'मंगल' है। ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों ही ग्रहों का संबंध सोने (Gold) धातु से है। संवत 2083: अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले नए संवत में ग्रहों की अनुकूलता के कारण सोना ₹3 लाख का स्तर छू सकता है और फिर उससे नीचे नहीं गिरेगा। लंबा लक्ष्य: उनके अनुसार 2030 तक सोने की कीमत ₹5 लाख प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है।

ग्लोबल मार्केट और सीमित आपूर्ति

लेख में बताया गया है कि सोने की कीमतें केवल ज्योतिष नहीं बल्कि 'डिमांड और सप्लाई' के नियम पर भी आधारित हैं:

सीमित मात्रा: जैसे जमीन सीमित है, वैसे ही दुनिया में सोने का भंडार भी सीमित है।

दुनिया भर में होड़: अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे देश लगातार सोना खरीद रहे हैं। दुनिया के 106 देशों के पास अपना कोई गोल्ड रिजर्व नहीं है जिससे इसकी मांग बढ़ती जा रही है।

बढ़ती आबादी: भारत की आबादी और बढ़ती जरूरतों के बीच गोल्ड की वैल्यू जमीन की तरह ही बढ़ती रहेगी।

निवेश की सलाह: क्या अभी भी मौका है?

बहुत से लोग यह सोचकर पछता रहे हैं कि उन्होंने कम दाम पर सोना क्यों नहीं खरीदा। इस पर आचार्य का कहना है कि "निवेश की गाड़ी कभी नहीं छूटती।" 2026 में ग्रहों की स्थिति सोने के पक्ष में है इसलिए मौजूदा स्तर पर भी निवेश करना फायदेमंद साबित हो सकता है।