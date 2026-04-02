Gold Falls: ट्रंप के भाषण के बाद सोना हुआ सस्ता, जानकारों की राय: क्या थमेगी Gold की रफ्तार?

Gold Falls After Trump Signals: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहुप्रतीक्षित संबोधन ने सोने के बाजार में खलबली मचा दी है। युद्ध खत्म होने की स्पष्ट तस्वीर न दिखने और ट्रंप के कड़े रुख के बाद, सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की कीमतों में...

Gold Falls After Trump Signals: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहुप्रतीक्षित संबोधन ने सोने के बाजार में खलबली मचा दी है। युद्ध खत्म होने की स्पष्ट तस्वीर न दिखने और ट्रंप के कड़े रुख के बाद, सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की कीमतों में 2.3% तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। जो सोना कुछ देर पहले बढ़त बना रहा था, वह अचानक लुढ़क गया क्योंकि निवेशकों को अब बाजार में और अनिश्चितता नजर आ रही है।

ट्रंप की चेतावनी और बाजार का पलटवार

अपने संबोधन में ट्रंप ने दावा किया कि एक महीने से जारी यह संघर्ष अब अपने अंतिम चरण में है और सैन्य लक्ष्य लगभग हासिल कर लिए गए हैं। हालांकि, उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगले दो-तीन हफ्तों में अमेरिका उसे "बेहद करारा जवाब" देगा। शांति के बजाय युद्ध जारी रहने के संकेतों ने निवेशकों के होश उड़ा दिए। ट्रंप ने सहयोगी देशों से यह भी कहा कि वे होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बंद होने जैसे संकट को सुलझाने के लिए खुद कदम उठाएं, जो दुनिया की तेल सप्लाई का मुख्य रास्ता है।

डॉलर और तेल में उछाल, शेयर बाजार धड़ाम

ट्रंप के इस भाषण के बाद वैश्विक बाजार का नक्शा बदल गया। एक तरफ जहां शेयर बाजार नीचे आ गिरे, वहीं अमेरिकी डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी गई। होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाली तेल और गैस की सप्लाई रुकने के डर ने ऊर्जा बाजार को गरमा दिया है। सोने में आई गिरावट की एक बड़ी वजह यह भी रही कि दूसरे क्षेत्रों में हो रहे घाटे की भरपाई के लिए निवेशकों ने अपना सोना बेचकर नकदी जुटाना शुरू कर दिया है।

जानकारों की राय: क्या थमेगी सोने की रफ्तार?

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोने ने हाल ही में $4,800 का रिकॉर्ड स्तर छुआ था, लेकिन अब यह बढ़त थम सकती है। ट्रंप के भाषण से ऐसा लग रहा है कि यह कोई युद्धविराम नहीं बल्कि सैन्य सफलता की घोषणा मात्र है। निवेशकों को डर है कि अमेरिका अब ईरान में जमीनी सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है, जिससे जोखिम और बढ़ेगा।

रिकॉर्ड मंदी के दौर से गुजर रहा है सोना

सोने के लिए यह समय काफी चुनौतीपूर्ण है। मार्च के महीने में सोने की कीमतों में करीब 12% की गिरावट आई, जो साल 2008 के बाद का सबसे खराब प्रदर्शन है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों की वजह से बढ़ती महंगाई ने ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को भी झटका दिया है।

बाजार के ताजा आंकड़े:

सिंगापुर के बाजार में हाजिर सोना 1.2% गिरकर $4,703.18 प्रति औंस पर आ गया। सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी में भी 2.8% की बड़ी गिरावट देखी गई, जबकि प्लैटिनम और पैलेडियम के दाम भी नीचे गिरे हैं।