सावधान! Microsoft यूजर्स के लिए सरकार ने दी बड़ी चेतावनी- तुरंत अपडेट करें अपना सिस्टम, वरना...

Edited By Radhika, Updated: 16 Jan, 2026 05:14 PM

नेशनल डेस्क : यदि आप अपने लैपटॉप या ऑफिस में विंडोज (Windows) का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत की नोडल साइबर सुरक्षा एजेंसी, CERT-In ने माइक्रोसॉफ्ट के कई लोकप्रिय सॉफ्टवेयर में गंभीर सुरक्षा खामियों का पता लगाया है। एजेंसी ने इसे 'हाई-सीवेरिटी' श्रेणी में रखा है, जिसका अर्थ है कि इन खामियों का फायदा उठाकर हैकर्स आपके कंप्यूटर का पूरा नियंत्रण हासिल कर सकते हैं।

किन प्रोडक्ट्स पर है खतरा?

CERT-In की एडवाइजरी CIAD-2026-0002 के मुताबिक यह खतरा केवल पुराने वर्जन तक सीमित नहीं है। इसकी चपेट में आने वाले प्रमुख प्रोडक्ट्स हैं:

Windows 10 और 11 (सभी वर्जन)

Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)

Azure क्लाउड सर्विसेज और SQL Server

डेवलपर टूल्स और सर्वर सिस्टम

हैकर्स के हाथ लगा 'मास्टर की'

(CVE-2026-20805) इस अलर्ट की सबसे चिंताजनक बात यह है कि CVE-2026-20805 नाम की एक खामी का पहले से ही साइबर अपराधियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। यह खामी 'विंडोज डेस्कटॉप विंडो मैनेजर' से जुड़ी है। इसके जरिए हैकर आपके सिस्टम में घुसकर बिना किसी भनक के आपकी संवेदनशील जानकारी, जैसे पासवर्ड और निजी डेटा, चुरा सकते हैं।

क्या हो सकता है नुकसान?

एजेंसी ने चेतावनी दी है कि यदि इन कमियों को नजरअंदाज किया गया, तो यूजर को निम्नलिखित खतरों का सामना करना पड़ सकता है:

1. रिमोट कोड एक्सीक्यूशन: हैकर दूर बैठकर आपके कंप्यूटर पर कोई भी सॉफ्टवेयर चला सकता है।

2. डेटा चोरी: आपकी निजी फाइलें और बैंकिंग जानकारी चोरी हो सकती है।

3. रैनसमवेयर अटैक: आपके सिस्टम को लॉक करके फिरौती मांगी जा सकती है।

4. सिस्टम क्रैश: आपका कंप्यूटर पूरी तरह ठप हो सकता है।

बचाव का तरीका: अभी क्या करें?

CERT-In और साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहें।