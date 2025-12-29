Main Menu

EPFO: पहली बार नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार देगी 15,000 रुपये

Edited By Updated: 29 Dec, 2025 06:39 PM

great news for first time job seekers the government will provide 15 000

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVRY) के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को EPFO में रजिस्ट्रेशन के बाद 15,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। यह लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो पहली बार EPFO में शामिल हो रहे हैं। योजना का उद्देश्य युवाओं...

नेशनल डेस्क : अगर आप पहली बार नौकरी शुरू करने जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी।

किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?

मंत्रालय के मुताबिक, इस योजना का फायदा सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो पहली बार EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में रजिस्टर होंगे। यानी जो युवा पहले कभी नौकरी में नहीं रहे और अब पहली बार PF खाते के जरिए नौकरी शुरू कर रहे हैं, वे इस स्कीम के पात्र होंगे।

यह भी पढ़ें - एक झटके में इतने किलो सस्ती हो गई चांदी, सामने आए ये 3 बड़े कारण

योजना की जानकारी कहां मिलेगी?

इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट pmvry.labour.gov.in पर विजिट किया जा सकता है। यहां से लाभार्थी घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कैसे मिलेगा 15,000 रुपये का इंसेंटिव?

जैसे ही आप नौकरी शुरू करते हैं और आपका EPFO अकाउंट खुलता है, आप अपने आप इस योजना के दायरे में आ जाते हैं। ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन के बाद, तय शर्तें पूरी होने पर सरकार की ओर से यह राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है।

और ये भी पढ़े

पहले से नौकरी कर रहे लोगों के लिए PF निकासी नियम

अगर आप पहले से EPFO में रजिस्टर्ड हैं, तो आपके लिए भी राहत की खबर है। नए नियमों के तहत पीएफ से पैसा निकालना अब पहले से आसान हो गया है। भविष्य में EPFO एटीएम कार्ड से भी निकासी की सुविधा शुरू होने की तैयारी है।

किन जरूरतों के लिए निकाल सकते हैं PF पैसा?

पीएफ से पैसा कई खास जरूरतों के लिए निकाला जा सकता है, जैसे—

  • शादी (खुद या परिवार के सदस्य)
  • घर खरीदना या मरम्मत
  • बच्चों की पढ़ाई
  • गंभीर बीमारी का इलाज
  • नौकरी छूटने या बेरोजगारी की स्थिति

कब और कितना PF निकाल सकते हैं?

  • नौकरी छूटने पर: तुरंत कुल PF का 75% निकाला जा सकता है
  • 12 महीने बेरोजगार रहने पर: बचा हुआ 25% भी निकाल सकते हैं
  • शादी के लिए: 7 साल की सेवा के बाद PF का 50% तक
  • इलाज के लिए: पूरी राशि या 6 महीने की सैलरी, बिना किसी सर्विस शर्त के

युवाओं के लिए बड़ा मौका

यह योजना खासतौर पर युवाओं को रोजगार से जोड़ने और आर्थिक सहारा देने के मकसद से शुरू की गई है। पहली नौकरी करने वालों के लिए यह 15,000 रुपये की मदद एक मजबूत शुरुआत साबित हो सकती है।


 

