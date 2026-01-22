Main Menu

Heavy Rain Alert: अगले 2 दिनों तक गरज-चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, IMD का इन राज्यों में हाई अलर्ट

22 Jan, 2026 03:37 PM

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच अब मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने संकेत दिए हैं कि 23 और 24 जनवरी के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश, तेज हवाएं और कोहरे का असर...

नेशनल डेस्क: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच अब मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने संकेत दिए हैं कि 23 और 24 जनवरी के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश, तेज हवाएं और कोहरे का असर देखने को मिलेगा, जिससे तापमान में फिर गिरावट आने की संभावना है।

दिल्ली-एनसीआर में बारिश और तेज हवाओं का अनुमान
मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 23 जनवरी को दिल्ली-एनसीआर में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं 24 जनवरी को अधिकतम तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। इस दौरान सुबह और देर रात मध्यम स्तर का कोहरा छाया रह सकता है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है।

प्रदूषण से मिलेगी राहत, ठंड बढ़ने के आसार
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश और तेज हवाओं से हवा में मौजूद धूल और प्रदूषक कण साफ होंगे, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि बारिश के बाद अगले दो से तीन दिनों तक ठंड और अधिक बढ़ने की संभावना है, जिससे सुबह और रात के समय ठिठुरन बढ़ेगी।

पंजाब-हरियाणा में शीतलहर का असर जारी
पंजाब और हरियाणा में शीतलहर का असर फिलहाल बना हुआ है। पंजाब के फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। अमृतसर में 3.3 डिग्री और बठिंडा में 3.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है।

राजस्थान में भी बदलेगा मौसम का मिजाज
राजस्थान में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 22 से 24 जनवरी के बीच जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 26 से 28 जनवरी के दौरान एक और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ठंड और बढ़ने की संभावना जताई गई है।

कश्मीर घाटी में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी
कश्मीर घाटी में लंबे समय से जारी शुष्क मौसम के बाद अब बदलाव के आसार हैं। मौसम विभाग ने आगामी सप्ताह में बारिश और व्यापक बर्फबारी की संभावना जताई है। श्रीनगर सहित घाटी के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है, जिससे सड़क और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है।

IMD की सलाह: सतर्क रहें लोग
भारतीय मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि ठंड और बदलते मौसम को देखते हुए सतर्क रहें। अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें, गर्म कपड़े पहनें और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में ठंड का असर और तेज हो सकता है।

