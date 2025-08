2030 में इंसान की मौत होगी बंद? Google के पूर्व वैज्ञानिक की भविष्यवाणी उड़ा देगी होश

Edited By Anu Malhotra,Updated: 01 Aug, 2025 01:20 PM

नेशनल डेस्क: क्या आने वाले कुछ सालों में इंसान की मौत एक बीती बात बन जाएगी? गूगल के पूर्व इंजीनियर और मशहूर भविष्यवक्ता रे कुर्जवील का यही दावा है। उन्होंने हाल ही में कहा है कि 2030 तक यानी अब से सिर्फ 5 साल के अंदर, इंसान अमर हो सकता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि कुर्जवील अब तक 147 भविष्यवाणियां कर चुके हैं, जिनमें से 86% से ज्यादा सही साबित हो चुकी हैं।

कहां से शुरू हुआ यह दावा?

रे कुर्जवील की चर्चित किताब The Singularity is Near में उन्होंने पहली बार यह बात लिखी थी कि आने वाले वर्षों में तकनीक इतनी विकसित हो जाएगी कि इंसान कभी न मरने वाली प्रजाति बन सकता है। इस किताब में उन्होंने खासतौर पर Genetics (आनुवंशिकी), Nanotechnology (नैनो तकनीक), और Robotics (रोबोटिक्स) का ज़िक्र किया है – जिन्हें वो अमरता की चाबी मानते हैं।

तकनीक कैसे देगी अमरता?

कुर्जवील के मुताबिक, तकनीकी विकास की रफ्तार इतनी तेज़ हो चुकी है कि हम जल्द ही नैनोबॉट्स यानी सूक्ष्म रोबोट बना पाएंगे, जो इंसान के शरीर में रहकर काम करेंगे। ये नैनोबॉट्स:

-शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं (cells) को ठीक करेंगे

-बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा कर देंगे

-बीमारियों से लड़ेंगे, यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से भी

ये छोटे-छोटे रोबोट शरीर में तैरते रहेंगे और हर वक्त उसकी मरम्मत करते रहेंगे। ऐसे में शरीर बूढ़ा होगा ही नहीं, और इंसान हमेशा के लिए जीवित रह सकता है।

AI और कंप्यूटर भी खेलेंगे अहम भूमिका

कुर्जवील का मानना है कि 2029 तक कंप्यूटर इंसानों जितना ही समझदार बन जाएगा। ऐसे स्मार्ट कंप्यूटर, इंसानों के दिमाग को समझने, कॉपी करने और उससे बेहतर सोचने में भी सक्षम होंगे। भविष्य में इंसान और AI के बीच की ये दूरी धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी।

कौन-कौन सी भविष्यवाणियां हो चुकी हैं सच?

रे कुर्जवील केवल बातें नहीं करते, उनकी कही कई बातें पहले ही सच हो चुकी हैं:

-1990 में उन्होंने कहा था, कि 2000 तक कोई इंसान कंप्यूटर को शतरंज में नहीं हरा पाएगा।

सच हुआ 1997 में, जब IBM का 'Deep Blue' कंप्यूटर ने विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्परोव को हरा दिया।

-1999 में उन्होंने भविष्यवाणी की, कि 2023 तक सिर्फ 1000 डॉलर का लैपटॉप इंसानी दिमाग जितनी जानकारी संभाल सकेगा।

सच हो चुका है – आज के AI आधारित कंप्यूटर और लैपटॉप बेहद तेज और समझदार हैं।

-2010 तक तेज वायरलेस इंटरनेट दुनिया के हर कोने में होगा –

यह भी आज की हकीकत है, जब भारत के गांवों तक 4G पहुंच चुका है और 5G आम हो रहा है।

आने वाले साल क्या लाएंगे?

रे कुर्जवील के अनुसार, अगले कुछ सालों में:

नैनोटेक्नोलॉजी आम हो जाएगी

AI और इंसान का विलय (Fusion) शुरू होगा

डिजिटल अमरता (Digital Immortality) का युग आएगा – यानी आपका दिमाग क्लाउड में सुरक्षित रहेगा, जिसे फिर से डाउनलोड किया जा सकेगा