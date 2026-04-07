इंसानी आंखों ने पहली बार देखा चांद का यह हिस्सा,  NASA ने तस्वीरें की शेयर

NASA ने चांद के दूसरी तरफ से ली गई धरती की एक ऐतिहासिक तस्वीर जारी की है, जो इंसानी स्पेसफ़्लाइट में एक मील का पत्थर है। यह तस्वीर, जिसका टाइटल “दूसरी तरफ से इंसानियत” है, आर्टेमिस II के कमांडर रीड वाइज़मैन ने ओरियन कैप्सूल की खिड़की से तब खींची जब...

नेशनल डेस्क: NASA ने चांद के दूसरी तरफ से ली गई धरती की एक ऐतिहासिक तस्वीर जारी की है, जो इंसानी स्पेसफ़्लाइट में एक मील का पत्थर है। यह तस्वीर, जिसका टाइटल “दूसरी तरफ से इंसानियत” है, आर्टेमिस II के कमांडर रीड वाइज़मैन ने ओरियन कैप्सूल की खिड़की से तब खींची जब स्पेसक्राफ्ट चांद के क्षितिज के पीछे से निकला।

सुझाई गई कहानियां

तस्वीर में धरती चांद के पार उगती हुई दिख रही है। व्हाइट हाउस ने यह तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, और इसे ब्रह्मांड में इंसानियत की जगह की एक मज़बूत याद दिलाने वाली बात कहा। Artemis II, NASA का 50 से ज़्यादा सालों में पहला क्रू वाला लूनर मिशन, सोमवार को चांद के पास से गुज़रते हुए इतिहास रच दिया।

सबसे लंबी दूरी का नया रिकॉर्ड बनाया

चार लोगों के क्रू मेंबर, वाइज़मैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट जेरेमी हैनसेन ने धरती से इंसानों द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी का नया रिकॉर्ड बनाया।

उम्मीद जताई कि यह रिकॉर्ड जल्द ही टूटेगा

एस्ट्रोनॉट्स ने 1970 में अपोलो 13 का बनाया रिकॉर्ड तोड़ दिया, वे धरती से 248,655 स्टैच्यूट मील से भी आगे निकल गए। मिशन कंट्रोल से बात करते हुए, हैनसेन ने कहा कि क्रू का मकसद इस पल को आने वाली पीढ़ियों को स्पेस एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना था, और उम्मीद जताई कि यह रिकॉर्ड जल्द ही फिर से टूटेगा।

कुछ समय के लिए धरती से संपर्क कट गया

फ्लाईबाई के दौरान, क्रू ने वाइसमैन की गुज़र चुकी पत्नी कैरोल की याद में एक पहले से बिना नाम वाले चांद के क्रेटर का नाम रखने का भी प्रस्ताव रखा। सात घंटे की चांद की फ्लाईबाई में लगभग 40 मिनट का कम्युनिकेशन ब्लैकआउट शामिल था, क्योंकि ओरियन चांद के पीछे से गुज़रा, जिससे कुछ समय के लिए धरती से संपर्क कट गया, जो डीप-स्पेस मिशन का एक प्लान किया हुआ और रेगुलर फेज़ था। इस दौरान, क्रू एस्ट्रोनॉट्स के एक एलीट ग्रुप का हिस्सा बन गया, जिन्होंने चांद के दूसरी तरफ से “अर्थराइज़” देखा है।

कोच ने इमोशनल पल पर किया कमेंट

कम्युनिकेशन ठीक होने के बाद, कोच ने उस इमोशनल पल पर कमेंट करते हुए कहा, “धरती को फिर से सुनना बहुत अच्छा लगा।” NASA ने बाद में कन्फर्म किया कि ओरियन ने अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर दी है। 10 दिन का आर्टेमिस II मिशन अब वापस धरती पर लौट रहा है और शुक्रवार को सैन डिएगो के तट के पास प्रशांत महासागर में दोबारा एंट्री और स्प्लैशडाउन के साथ खत्म होने की उम्मीद है, जो भविष्य में चांद और गहरे अंतरिक्ष की खोज के लिए NASA के रोडमैप में एक और बड़ा कदम होगा।