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विशेषज्ञों ने बताया कम पानी पीने से शरीर दिखाने लगता है ये गंभीर संकेत, मत करें नजरअंदाज

Edited By Updated: 25 Mar, 2026 12:10 PM

if you drink less water your body shows these warning signs

शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए पर्याप्त पानी की जरूरत होती है, लेकिन कई लोग दिनभर में कम पानी पीते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। इसके लक्षणों में मुंह और त्वचा का सूखना, होंठ फटना, यूरिन का गहरा पीला रंग और लगातार थकान शामिल...

नेशनल डेस्क : आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं, खासकर पानी पीने की आदत को। कई लोग दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते, जिससे शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो सकता है। यह समस्या धीरे-धीरे कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है।

क्यों जरूरी है पर्याप्त पानी पीना?

हमारे शरीर का बड़ा हिस्सा पानी से बना होता है, इसलिए इसका संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। डॉक्टरों के अनुसार, एक स्वस्थ व्यक्ति को दिनभर में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। पर्याप्त पानी पीने से शरीर डिटॉक्स रहता है, पाचन सही रहता है और शरीर के अंग बेहतर तरीके से काम करते हैं। अगर शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलता, तो यह अंदरूनी सिस्टम को प्रभावित करता है और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं शुरू हो सकती हैं।

शरीर खुद देता है पानी की कमी के संकेत

विशेषज्ञों का कहना है कि शरीर समय-समय पर हमें संकेत देता है कि उसे पानी की जरूरत है, लेकिन हम अक्सर इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। यही लापरवाही आगे चलकर डिहाइड्रेशन और अन्य बीमारियों का कारण बन सकती है।

मुंह और त्वचा का सूखना

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अगर आपको बार-बार मुंह सूखने, होंठ फटने या त्वचा रूखी होने की समस्या हो रही है, तो यह शरीर में पानी की कमी का स्पष्ट संकेत है। डिहाइड्रेशन के कारण शरीर में नमी की कमी हो जाती है, जिससे ये लक्षण दिखाई देते हैं।

यूरिन का गहरा पीला रंग

शरीर में पानी की कमी का एक अहम संकेत यूरिन का रंग भी होता है। यदि आपका यूरिन गहरे पीले रंग का है, तो यह दर्शाता है कि आप पर्याप्त पानी नहीं पी रहे हैं। सामान्य स्थिति में यूरिन का रंग हल्का या लगभग साफ होना चाहिए।

लगातार थकान महसूस होना

कम पानी पीने से शरीर में ऊर्जा का स्तर गिरने लगता है। इसका असर यह होता है कि आपको हर समय थकान महसूस होती है और आप एक्टिव नहीं रह पाते। अगर बिना ज्यादा काम के भी थकावट महसूस हो रही है, तो यह डिहाइड्रेशन का संकेत हो सकता है।

डिहाइड्रेशन से बढ़ सकता है बीमारियों का खतरा

अगर लंबे समय तक शरीर में पानी की कमी बनी रहती है, तो इससे किडनी से जुड़ी समस्याएं और अन्य अंगों पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए समय रहते सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।

खुद को हाइड्रेटेड रखने के आसान तरीके

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना सही मात्रा में पानी पीना जरूरी है। इसके अलावा कुछ आसान उपाय अपनाकर भी आप खुद को हाइड्रेटेड रख सकते हैं:

  • दिनभर में कम से कम 7–8 गिलास पानी जरूर पिएं
  • बाहर जाते समय हमेशा पानी की बोतल साथ रखें
  • नारियल पानी, ताजे फल और जूस को अपनी डाइट में शामिल करें
  • संतुलित और पौष्टिक आहार लें
     

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