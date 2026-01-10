IMD weather Alert: 4.2 डिग्री पारे ने दिल्ली में तोड़े रिकॉर्ड, IMD ने अगले 72 घंटों के लिए इन जगहों पर जारी किया 'Cold Alert'

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में ठंड ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। शनिवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान लुढ़क कर 4.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिसने इस सर्दी के अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बर्फीली हवाओं और...

IMD weather Alert: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में ठंड ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। शनिवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान लुढ़क कर 4.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिसने इस सर्दी के अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बर्फीली हवाओं और घने कोहरे की चादर ने पूरी दिल्ली-एनसीआर को अपनी चपेट में ले लिया है।

मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को हुई हल्की बारिश के बाद वातावरण में नमी बढ़ी है, जिससे ठंड और बढ़ गई है। शुक्रवार को भी न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री दर्ज किया गया था, लेकिन शनिवार की सुबह पारा और नीचे गिर गया। घने कोहरे के कारण दृश्यता (Visibility) में भारी गिरावट आई है, जिससे सड़क और रेल यातायात पर गहरा असर पड़ा है।

अगले 3 दिन 'कोल्ड अलर्ट' पर उत्तर भारत

आईएमडी ने चेतावनी दी है कि अगले तीन दिनों तक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित समूचे उत्तर भारत में 'सीवियर कोल्ड वेव' की स्थिति बनी रहेगी। घने कोहरे की वजह से दिन के तापमान में भी भारी गिरावट आने की संभावना है, क्योंकि धूप का असर कम रहेगा। हालांकि शुक्रवार को अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री दर्ज किया गया था, लेकिन तेज हवाओं ने रात की कनकनी और बढ़ा दी है।