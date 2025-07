IMD Rain ALert : दिल्ली-NCR में आंधी-तूफान का अलर्ट, ये 9 इलाके सतर्क रहें, बद्रीनाथ हाईवे बंद

नेशनल डेस्क: देश के कई हिस्सों में मौसम अचानक करवट लेता दिख रहा है। कहीं आंधी-तूफान का खतरा मंडरा रहा है, तो कहीं पहाड़ों से मलबा गिरने से रास्ते ठप हो गए हैं। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में भारी बारिश और तूफानी हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

दिल्ली में आंधी और बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज तेज़ आंधी और बारिश की संभावना जताई है। प्रभावित क्षेत्रों में रोहिणी, मॉडल टाउन, करावल नगर, आजादपुर, पीतमपुरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिविल लाइंस, दिलशाद गार्डन, सीमापुरी, मुंडका, पश्चिम विहार, पंजाबी बाग, कश्मीरी गेट, सीलमपुर और शहादरा शामिल हैं।

#WATCH | Delhi | The National Capital experiences a sudden change in weather.



According to the IMD, there is a possibility of thunderstorms with rain in Delhi.



(Visuals from Kartavya Path) pic.twitter.com/SciQH534Ec — ANI (@ANI) July 4, 2025