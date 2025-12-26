Main Menu

सुबह-सुबह भूकंप के तेज झटकों से हिली भारत की धरती, रिक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता

Edited By Updated: 26 Dec, 2025 06:24 AM

india was shaken by strong earthquake tremors early this morning

गुजरात के कच्छ (Kachchh) जिले में शुक्रवार तड़के 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। यह भूकंप 26 दिसंबर 2025 को सुबह 4:30 बजे (IST) दर्ज किया गया।

नेशनल डेस्कः गुजरात के कच्छ (Kachchh) जिले में शुक्रवार तड़के 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। यह भूकंप 26 दिसंबर 2025 को सुबह 4:30 बजे (IST) दर्ज किया गया। अधिकारियों के अनुसार, भूकंप के झटके हल्के थे और अभी तक किसी जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है।

PunjabKesari
कच्छ क्यों है भूकंप के लिहाज से संवेदनशील?

गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (GSDMA) के अनुसार, पिछले 200 वर्षों में गुजरात में 9 बड़े भूकंप आ चुके हैं. इनमें से कई भूकंप कच्छ क्षेत्र में आए हैं। कच्छ क्षेत्र भूकंप के लिए संवेदनशील इसलिए माना जाता है क्योंकि यह एक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र (Seismically Active Zone) में स्थित है।

2001 का कच्छ भूकंप: सबसे भयावह याद

GSDMA के मुताबिक 26 जनवरी 2001 को कच्छ जिले के भचाऊ के पास 6.9 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था। इस भूकंप में करीब 13,800 लोगों की मौत हुई थी और 1.67 लाख से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यह भूकंप पिछले 200 वर्षों में भारत का तीसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे विनाशकारी भूकंप माना जाता है।

