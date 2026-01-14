10 Gram Gold Price: सोने-चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल: 10 ग्राम 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट Gold की नई कीमतें आई सामने

Edited By Anu Malhotra, Updated: 14 Jan, 2026 12:57 PM

नेशनल डेस्क: भारतीय सर्राफा बाजार में आज मकर संक्रांति के मौके पर सोने और चांदी की कीमतों ने निवेशकों के चेहरों पर चमक और खरीदारों की पेशानी पर बल ला दिए हैं। मंगलवार की मामूली सुस्ती के बाद बुधवार, 14 जनवरी को कीमती धातुओं ने फिर से लंबी छलांग लगाई है। खास बात यह है कि चांदी ने आज एक ऐसा नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसकी कल्पना कुछ समय पहले तक नामुमकिन थी।

सोना: फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई की ओर

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सोने के भाव में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। फरवरी वायदा वाले सोने की कीमतों में करीब 1052 रुपये का उछाल आया।

ताजा भाव: सुबह 11 बजे तक 24 कैरेट शुद्धता वाला सोना 1,43,293 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया।

ज्वेलरी मार्केट का हाल: गहने बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की कीमत अलग-अलग शहरों में 1.30 लाख से 1.32 लाख रुपये के बीच बनी हुई है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1.06 लाख से 1.17 लाख रुपये के दायरे में बिक रहा है।

चांदी की 'महा-उछाल': पहली बार ₹2.85 लाख के पार

चांदी ने आज तेजी के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। औद्योगिक मांग और वैश्विक बाजारों के दबाव के चलते चांदी की कीमतों में आज 10,285 रुपये की भारी बढ़त देखी गई।

नया रिकॉर्ड: MCX पर चांदी 2,85,472 रुपये प्रति किलोग्राम के अपने अब तक के सबसे उच्चतम स्तर (Life-time High) पर पहुंच गई है।

रिटेल मार्केट का अंतर: दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में जहां भाव ₹2.75 लाख के आसपास हैं, वहीं दक्षिण भारत के शहरों जैसे चेन्नई और केरल में चांदी ₹2.92 लाख के करीब कारोबार कर रही है।

कीमतों में तेजी की मुख्य वजहें

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इस विस्फोटक तेजी के पीछे तीन बड़े कारण हैं:

ग्लोबल डिमांड: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने-चांदी की सुरक्षित निवेश के तौर पर मांग बढ़ी है।

इंडस्ट्रियल जरूरत: सोलर पैनल और अन्य तकनीकों में चांदी की बढ़ती खपत ने इसकी कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है।

करेंसी फैक्टर: डॉलर के मुकाबले अन्य मुद्राओं में अस्थिरता का सीधा लाभ इन कीमती धातुओं को मिल रहा है।

खरीदारों के लिए टिप: सोने की कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव जारी है, लेकिन चांदी फिलहाल पूरी तरह से बुलिश (तेज) नजर आ रही है। स्थानीय करों (Taxes) और मेकिंग चार्जेस के कारण आपके शहर में अंतिम कीमतें बताई गई दरों से थोड़ी भिन्न हो सकती हैं।