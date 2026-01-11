फेमस गायक और एक्टर का हुआ निधन, 43 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Edited By Mehak, Updated: 11 Jan, 2026 04:04 PM

नेशनल डेस्क : प्रसिद्ध गायक और अभिनेता प्रशांत तमांग का 11 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में अपने आवास पर निधन हो गया। वह 43 वर्ष के थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार उन्हें दिल का दौरा पड़ा, हालांकि अभी आधिकारिक मेडिकल पुष्टि का इंतजार है। उनके निधन की खबर से संगीत और फिल्म जगत में शोक की लहर है।

इंडियन आइडल से मिली थी देशभर में पहचान

प्रशांत तमांग को साल 2007 में ‘इंडियन आइडल सीजन 3’ जीतने के बाद जबरदस्त लोकप्रियता मिली थी। इस जीत ने उन्हें रातों-रात देशभर में पहचान दिलाई। इसके बाद उनका म्यूजिक एल्बम ‘धन्यवाद’ रिलीज हुआ और उन्होंने भारत समेत विदेशों में कई मंचों पर लाइव परफॉर्मेंस दी।

पुलिस की नौकरी से संगीत तक का सफर

प्रशांत तमांग का जन्म 4 जनवरी 1983 को दार्जिलिंग में हुआ था। कम उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। बाद में वह कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल के रूप में भर्ती हुए। नौकरी के दौरान भी उन्होंने संगीत के प्रति अपने जुनून को नहीं छोड़ा और पुलिस ऑर्केस्ट्रा के जरिए लगातार गायन करते रहे।

फिल्मों और वेब सीरीज में भी छोड़ी छाप

संगीत के साथ-साथ प्रशांत ने अभिनय की दुनिया में भी कदम रखा। उन्होंने साल 2010 में नेपाली फिल्म ‘गोरखा पलटन’ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके बाद वह कई नेपाली फिल्मों में नजर आए।

हाल ही में वे चर्चित वेब सीरीज ‘पाताल लोक सीजन 2’ में डेनियल लेचो के किरदार में दिखाई दिए, जहां उनके अभिनय को काफी सराहना मिली।

सांस्कृतिक गीतों से बनाई खास पहचान

प्रशांत तमांग के गाए गीत ‘बीर गोरखाली’ और ‘असारे महिमा’ आज भी लोकप्रिय सांस्कृतिक गीतों के रूप में सुने जाते हैं। उनकी आवाज और संघर्ष की कहानी ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया।

हाल ही में थे एक्टिव

खबरों के मुताबिक, प्रशांत हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक लाइव शो करके दिल्ली लौटे थे। बताया जा रहा है कि उन्हें किसी गंभीर बीमारी की जानकारी पहले नहीं थी।

संगीत जगत को अपूरणीय क्षति

एक साधारण पुलिसकर्मी से लेकर देश के चर्चित सिंगर और अभिनेता बनने तक का प्रशांत तमांग का सफर बेहद प्रेरणादायक रहा। उनके अचानक निधन से संगीत और अभिनय जगत को गहरा झटका लगा है। उनके प्रशंसक और साथी कलाकार उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं।