Post office scheme: ₹2 लाख निवेश, ₹4 लाख की वापसी! डाकघर की ये योजना दे रही है डबल रिटर्न

Edited By Updated: 06 Jan, 2026 05:28 PM

invest 2 lakh return 4 lakh kisan vikas patra post office scheme

नेशनल डेस्क: बाजार के उतार-चढ़ाव और जोखिम भरे निवेश के बीच अगर आप सुरक्षा की तलाश में हैं, तो भारतीय डाक विभाग (India Post) आपके लिए एक शानदार अवसर लेकर आया है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) के लिए बचत दरों को स्थिर रखने का निर्णय लिया है, जिससे 'किसान विकास पत्र' (KVP) जैसी योजनाओं का आकर्षण और बढ़ गया है।

क्या है यह 'पैसा दोगुना' करने वाली जादुई स्कीम?
डाकघर की किसान विकास पत्र (KVP) एक ऐसी एकमुश्त निवेश योजना है जिसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लंबी अवधि में बिना किसी जोखिम के अपनी पूंजी को डबल करना चाहते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी सरकारी गारंटी है।

₹2 लाख के निवेश पर ₹4 लाख की वापसी: गणित समझिए
अगर आप आज इस स्कीम में ₹2,00,000 की राशि जमा करते हैं, तो आपको मैच्योरिटी पर ₹2,00,000 का फिक्स्ड ब्याज मिलेगा। यानी आपके हाथ में कुल ₹4,00,000 की मोटी रकम आएगी।

प्रमुख आंकड़े:
वर्तमान ब्याज दर: 7.5% वार्षिक (चक्रवृद्धि)
दोगुना होने का समय: 115 महीने (9 साल और 7 महीने)
न्यूनतम निवेश: मात्र ₹1,000 से शुरुआत संभव
अधिकतम सीमा: निवेश की कोई ऊपरी सीमा (No Limit) नहीं है

और ये भी पढ़े

निवेश क्यों करें? इस स्कीम के खास फायदे:
अटल ब्याज दर: एक बार निवेश करने के बाद, मैच्योरिटी तक आपकी ब्याज दर वही रहेगी, चाहे बाजार में कितनी भी गिरावट आए।

लचीलापन: आप अपनी जरूरत के हिसाब से सिंगल अकाउंट खोल सकते हैं या अधिकतम 3 वयस्कों के साथ मिलकर जॉइंट अकाउंट का विकल्प भी चुन सकते हैं।
असीमित निवेश: आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ₹5 लाख, ₹10 लाख या उससे भी अधिक निवेश कर सकते हैं; हर राशि ठीक 115 महीने बाद दोगुनी हो जाएगी।
सुरक्षा का भरोसा: बैंक एफडी की तुलना में यहाँ आपका पैसा केंद्र सरकार की संप्रभु गारंटी (Sovereign Guarantee) के तहत सुरक्षित रहता है।

कौन और कैसे ले सकता है लाभ?
भारत का कोई भी नागरिक किसी भी नजदीकी डाकघर में जाकर इस योजना का लाभ उठा सकता है। इसके लिए बस कुछ बुनियादी दस्तावेजों (जैसे आधार और पैन कार्ड) की आवश्यकता होती है। यह उन निवेशकों के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है जो रिटायरमेंट की योजना बना रहे हैं या अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक सुरक्षित कोष तैयार करना चाहते हैं। 

