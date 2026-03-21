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ईरान ने ब्रिटेन-अमेरिका के एयरबेस को बनाया निशाना, इजराइल बोला-अब ईरान पर करेंगे और बड़े हमले

Edited By Updated: 21 Mar, 2026 06:46 PM

israel says attacks against iran will increase significantly next week

इजराइल ने ऐलान किया है कि अगले सप्ताह ईरान पर हमले तेज होंगे। इसी बीच ईरान ने ब्रिटेन-अमेरिका के डिएगो गार्सिया एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे विफल कर दिया गया। मिडिल ईस्ट में जंग चौथे हफ्ते में और खतरनाक होती जा रही है।

International Desk: मिडिल ईस्ट में जंग चौथे हफ्ते में और खतरनाक होती जा रही है। इजराइली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ ने ऐलान किया है कि अगले सप्ताह ईरान पर हमले तेज होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पश्चिम एशिया में सैन्य अभियानों को ''समाप्त करने'' पर विचार करने की घोषणा किए जाने के कुछ घंटों बाद काट्ज ने शनिवार को यह टिप्पणी की। काट्ज ने एक वीडियो बयान में कहा, ''इस सप्ताह, आईडीएफ और अमेरिकी सेना द्वारा ईरानी आतंकवादी शासन तथा उसके आधारभूत ढांचों के विरुद्ध किए जाने वाले हमलों की तीव्रता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।''

 

इसी बीच ईरान ने ब्रिटेन-अमेरिका के डिएगो गार्सिया एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे विफल कर दिया गया। Israel Katz ने कहा है कि अगले सप्ताह Iran के खिलाफ हमलों को और तेज किया जाएगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब मिडिल ईस्ट में युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल के अनुसार, Israel Defense Forces और United States मिलकर ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले बढ़ाएंगे। इस बीच, Diego Garcia, जो ब्रिटेन और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अड्डा है, को ईरान ने निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन यह हमला सफल नहीं हो पाया।

 

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Natanz Nuclear Facility पर भी हवाई हमला हुआ, हालांकि किसी रेडिएशन लीक की खबर नहीं है। Tel Aviv में एक मिसाइल का मलबा गिरा, लेकिन उस समय जगह खाली होने से कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं Tehran में लगातार हवाई हमले जारी हैं। Saudi Arabia ने कई ड्रोन हमलों को मार गिराया, जबकि Baghdad में एक ड्रोन हमले में एक अधिकारी की मौत हो गई। United Kingdom ने ईरान की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र और दुनिया की सुरक्षा को खतरा है।
 

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