250 फीट गहरी खाई... 32 वर्षीय IT इंजीनियर ने कूदकर दी जान, सुसाइड से पहले पत्नी को भेजा ईमेल

Edited By Updated: 13 Feb, 2026 05:08 PM

it engineer dies at lions point in lonavala

नेशनल डेस्क : लायंस पॉइंट एक बार फिर दुखद घटना का गवाह बना है। पुणे के बाणेर इलाके में स्थित एक आईटी कंपनी में कार्यरत 32 वर्षीय इंजीनियर वीरेंद्र सिन्हा का शव लगभग 250 फीट गहरी खाई से बरामद किया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह मामला आत्महत्या से जुड़ा माना जा रहा है।

लावारिस कार से शुरू हुई जांच

गुरुवार तड़के पुलिस को लायंस पॉइंट के पास एक बिना मालिक की कार खड़ी मिली। वाहन नंबर की जांच करने पर वह वीरेंद्र सिन्हा के नाम पर पंजीकृत पाया गया। आसपास कोई मौजूद न होने से पुलिस को आशंका हुई कि कार चालक ने खाई की ओर रुख किया होगा। इसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया।

संदेशों ने बढ़ाई चिंता

जांच में सामने आया है कि घटना से पहले वीरेंद्र ने अपनी पत्नी और कुछ करीबी मित्रों को ईमेल और मोबाइल संदेश भेजे थे। इन संदेशों में उन्होंने मानसिक दबाव और गहरी निराशा का संकेत दिया था। परिजनों ने जब तक स्थिति को गंभीरता से समझा, तब तक काफी देर हो चुकी थी।

जोखिम भरा बचाव अभियान

लोनावला ग्रामीण पुलिस, शिवदुर्ग रेस्क्यू टीम और वन्यजीव रक्षक मावल संस्था के स्वयंसेवकों ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। दुर्गम पहाड़ी ढलान और अंधेरे के बीच टीम को लगभग 250 फीट नीचे उतरकर शव तक पहुंचना पड़ा। ऑपरेशन कई घंटों तक चला और अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा।

सुरक्षा इंतजामों पर उठे सवाल

पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रिय लायंस पॉइंट पर हाल के समय में हादसों और आत्महत्या की घटनाओं में बढ़ोतरी ने प्रशासन की सतर्कता पर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। स्थानीय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इकाई ने क्षेत्र में मजबूत बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेत और चौबीसों घंटे निगरानी की मांग की है।

पुलिस की आगे की कार्रवाई

पुलिस वीरेंद्र के ईमेल, कॉल रिकॉर्ड और निजी परिस्थितियों की गहन जांच कर रही है ताकि घटना के पीछे की वजह स्पष्ट हो सके। फिलहाल प्राथमिक तौर पर इसे मानसिक तनाव से जुड़ा मामला माना जा रहा है। अगर आप या आपका कोई परिचित मानसिक तनाव से गुजर रहा है, तो विशेषज्ञों से मदद लेना बेहद जरूरी है। समय पर की गई बातचीत और सहायता कई अनहोनी घटनाओं को टाल सकती है।

