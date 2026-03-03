Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | हथेली के इस हिस्से पर तिल है, तो मिलता है अपार भाग्य और संपत्ति; 99% नहीं जानतें होंगे ये बात

हथेली के इस हिस्से पर तिल है, तो मिलता है अपार भाग्य और संपत्ति; 99% नहीं जानतें होंगे ये बात

Edited By Updated: 03 Mar, 2026 06:19 PM

a mole on this part of the palm bestows immense fortune and wealth

हाथ और चेहरे पर तिल केवल शारीरिक निशान नहीं हैं, बल्कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ये हमारे भाग्य और भविष्य के संकेत देते हैं। हथेली में तिल धन-संपत्ति और समाज में सम्मान का प्रतीक होते हैं, जबकि चेहरे के तिल आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा की...

नेशनल डेस्क : हाथ और चेहरे पर मौजूद तिल सिर्फ शारीरिक चिन्ह नहीं हैं, बल्कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ये हमारी भविष्यवाणी और भाग्य के संकेत देते हैं। सही जगह और सही आकार के तिल व्यक्ति के धन, सफलता और समाज में प्रतिष्ठा के बारे में कई बातें बताते हैं। आइए जानते हैं कि हाथ, चेहरे और शरीर की अन्य विशेषताएं किस प्रकार जीवन में सहायक होती हैं।

हथेली पर तिल और भाग्य

हथेली के बीच या महत्वपूर्ण रेखाओं के पास तिल होने को शुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति वाले लोग जल्दी धन-संपत्ति और समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। हथेली की रेखाएं भी भाग्य के संकेत देती हैं:

  • गहरी और साफ रेखाएं आर्थिक समृद्धि और जीवन में तरक्की का प्रतीक हैं।
  • लंबी और स्पष्ट रेखाएं अच्छे अवसरों और सफलता की ओर इशारा करती हैं।

सामुद्रिक शास्त्र में इसे एक सकारात्मक संकेत माना जाता है कि मेहनत के साथ-साथ प्राकृतिक संकेत भी जीवन को लाभ पहुंचाते हैं।

यह भी पढ़ें - आज शाम दिखेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, इन 4 राशियों को सतर्क रहने की बेहद जरूरत

चेहरे पर तिल का महत्व

चेहरे पर तिल भी किस्मत और सफलता का संकेत देते हैं। उदाहरण के तौर पर:

और ये भी पढ़े

  • माथे के दाईं ओर तिल होने से व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत और संपन्न माना जाता है।
  • चेहरे के अन्य हिस्सों पर तिल व्यक्ति के चरित्र और सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में जानकारी देते हैं।

इस प्रकार, चेहरे का तिल न केवल धन-संपत्ति का संकेत देता है बल्कि सामाजिक स्थिति और व्यक्तिगत सफलता में भी मदद करता है।

यह भी पढ़ें - ग्रहण और सूतक काल को दौरान भूख लगने पर क्या करना चाहिए? जाने क्या कहते हैं शास्त्र

शरीर की अन्य विशेषताएं

सामुद्रिक शास्त्र में शरीर की बनावट का भी महत्व बताया गया है। उदाहरण के लिए:

  • चौड़ी छाती और गहरी नाभि वाले व्यक्ति को कम उम्र में सफलता मिलने की संभावना होती है।
  • शरीर की संरचना और अंगों का आकार स्वास्थ्य, जीवनशैली और भविष्य के अवसरों को दर्शाता है।

इन प्राकृतिक संकेतों के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के फैसले और करियर में बेहतर दिशा तय कर सकता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!