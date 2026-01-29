Main Menu

Gold Silver Price Hike: सोने-चांदी की कीमतों में तूफानी तेजी, भविष्य में इतने बढ़ सकते हैं दाम! निवेश को लेकर एक्सपर्ट्स ने दी ये चेतावनी

29 Jan, 2026

gold and silver prices surge setting a new record will prices rise further

वैश्विक अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में गुरुवार को 'तूफान' आ गया। MCX पर सोने और चांदी की कीमतों में ऐसी तेजी देखी गई जो पहले कभी नहीं हुई। जहां चांदी ने 4 लाख रुपये प्रति किलो का ऐतिहासिक स्तर पार किया, वहीं सोना भी...

Gold Silver Price Hike: वैश्विक अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में गुरुवार को 'तूफान' आ गया। MCX पर सोने और चांदी की कीमतों में ऐसी तेजी देखी गई जो पहले कभी नहीं हुई। जहां चांदी ने 4 लाख रुपये प्रति किलो का ऐतिहासिक स्तर पार किया, वहीं सोना भी 1.93 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया है।

बाजार का ताजा हाल: कीमतों में भारी उछाल

गुरुवार को MCX पर कीमतों ने निवेशकों के होश उड़ा दिए:

  • चांदी: मार्च वायदा के लिए चांदी की कीमतें 21,276 रुपये की छलांग लगाकर 4,06,642 रुपये प्रति किलो के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गईं।
  • सोना: 2 अप्रैल वायदा के लिए सोना 15,900 रुपये महंगा होकर 1,93,096 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर जा पहुंचा।

हफ्ते भर में इतना महंगा हुआ 'सोना' 

पिछले एक हफ्ते (21 जनवरी से 29 जनवरी) के भीतर चांदी की कीमतों में 88 हजार रुपये और सोने में 33 हजार रुपये की भारी बढ़त दर्ज की गई है।

 क्यों लगी कीमतों में आग?

1.      सुरक्षित निवेश की मांग: शेयर बाजार की गिरावट के बीच निवेशक सोने-चांदी को सबसे सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं।

2.      अमेरिकी फेडरल रिजर्व का फैसला: ब्याज दरों को स्थिर रखने और आगे बढ़ोतरी न करने के संकेत से मेटल्स को मजबूती मिली है।

3.      ट्रंप की चेतावनी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को दिए गए कड़े संदेश से अंतरराष्ट्रीय बाजार में डर का माहौल है, जिससे सुरक्षित निवेश (Safe Haven) की मांग बढ़ी है।

4.      अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड: ग्लोबल मार्केट में हाजिर सोना $5,591 और चांदी $118 प्रति औंस के पार पहुंच गई है।

5.      रुपये की कमजोरी: डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिरकर 92 रुपये के पार चला गया है, जिससे आयात महंगा हो गया है।

एक्सपर्ट की राय: क्या अभी निवेश करना सही है?

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोने और चांदी में अभी भारी उतार-चढ़ाव (Volatility) जारी रह सकता है। विशेषज्ञों ने निवेशकों को 'सतर्क रहने' की सलाह दी है। उनके अनुसार कीमतों में अभी और अस्थिरता आ सकती है, इसलिए नए निवेश से पहले बाजार के स्थिर होने का इंतजार करना बेहतर होगा।

