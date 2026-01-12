Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | क्या सच में 2026 में आएगी प्रलय? जानें दुनिया के तबाह होने की भविष्यवाणियों के पीछे की असल वजह

क्या सच में 2026 में आएगी प्रलय? जानें दुनिया के तबाह होने की भविष्यवाणियों के पीछे की असल वजह

Edited By Updated: 12 Jan, 2026 04:56 PM

know the real reasons behind the predictions of the world destruction in 2026

साल 2026 को लेकर दुनिया खत्म होने की बातें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। बाबा वेंगा समेत कई भविष्यवक्ताओं के नाम से युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और एलियन संपर्क जैसी भविष्यवाणियां साझा की जा रही हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इनमें से...

नेशनल डेस्क : साल 2026 की शुरुआत के साथ ही सोशल मीडिया पर डर और अनिश्चितता से जुड़ी कई बातें तेजी से वायरल हो रही हैं। अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर मीम्स और पोस्ट्स में लिखा जा रहा है कि 'सब खत्म होने वाला है' या '2026 विनाश का साल होगा'। इन चर्चाओं के पीछे बाबा वेंगा समेत दुनियाभर के कई भविष्यवक्ताओं से जुड़ी कथित भविष्यवाणियों का हवाला दिया जा रहा है, जिनमें युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और बड़े वैश्विक संकटों की बात कही जा रही है।

2026 को लेकर डर क्यों बढ़ रहा है

असल में 2026 में दुनिया खत्म होने की आशंका किसी ठोस या विश्वसनीय वैज्ञानिक स्रोत पर आधारित नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह डर पुरानी भविष्यवाणियों की अधूरी व्याख्या, विज्ञान को गलत तरीके से समझने और मौजूदा वैश्विक हालात को लेकर लोगों की चिंता का नतीजा है। रूस-यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में तनाव, अमेरिका-चीन संबंध और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की वजह से लोगों में भविष्य को लेकर डर बढ़ा है।

यह भी पढ़ें - राजनीति में हलचल! BJP के इस वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस में वापसी का किया ऐलान, बताई ये अहम वजह

बाबा वेंगा और अन्य भविष्यवक्ताओं का नाम

बाबा वेंगा का निधन 1996 में हो चुका है, लेकिन उनकी कथित भविष्यवाणियां आज भी चर्चा में रहती हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में उनके नाम से 2026 को तबाही से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, उनकी भविष्यवाणियों का कोई आधिकारिक लिखित रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ज्यादातर बातें मौखिक रूप से फैलीं और बाद में किताबों व इंटरनेट के जरिए वायरल हो गईं।

युद्ध, आपदाएं और एलियन की बातें

वायरल दावों में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत, बड़ी शक्तियों के बीच टकराव, विनाशकारी भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, तूफान और मौसम में बड़े बदलाव जैसी बातें शामिल हैं। कुछ भविष्यवाणियों में तो यह तक कहा गया है कि 2026 में पृथ्वी के वायुमंडल में किसी विशाल अंतरिक्ष यान के प्रवेश से एलियन से संपर्क होगा। इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

और ये भी पढ़े

यह भी पढ़ें - अर्चना पूरन सिंह को हुई ये गंभीर बीमारी, इलाज भी है असंभव; मां-बेटे की आंखों से छलके आंसू

अन्य भविष्यवक्ताओं के दावे

कुछ अन्य स्वयंभू भविष्यवक्ताओं और आध्यात्मिक गुरुओं ने भी 2026 को लेकर अलग-अलग चेतावनियां दी हैं, जैसे धूमकेतु की टक्कर, साइबर युद्ध और वैश्विक अस्थिरता। हालांकि, इतिहास बताता है कि ऐसी कई भविष्यवाणियां पहले भी गलत साबित हो चुकी हैं।

बाबा वेंगा ने क्या कहा था

कहा जाता है कि बाबा वेंगा ने दुनिया के अंत की भविष्यवाणी साल 5079 तक के लिए की थी। उन्होंने यह जरूर कहा था कि 2025 के बाद मानव सभ्यता के लिए मुश्किल दौर शुरू हो सकता है, लेकिन 2026 में दुनिया खत्म होने की कोई स्पष्ट बात उन्होंने नहीं कही थी।

सोशल मीडिया पर क्यों फैल रही हैं ऐसी बातें

विशेषज्ञों के मुताबिक, प्रलय और तबाही से जुड़ी बातें लोगों की भावनाओं को जल्दी प्रभावित करती हैं। डर और सनसनी वाली पोस्ट्स पर ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट मिलते हैं, जिससे सोशल मीडिया एल्गोरिदम ऐसी सामग्री को और आगे बढ़ा देता है।

यह भी पढे़ें - पुरुषों को बार-बार पेशाब आना मतलब खतरे की घंटी, हो सकता है इस जानलेवा बिमारी का शुरुआती लक्षण

सच्चाई क्या है

फिलहाल 2026 में दुनिया खत्म होने या किसी बड़े प्रलय का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि लोगों को सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से सतर्क रहना चाहिए और किसी भी दावे को बिना जांचे-परखे सच नहीं मानना चाहिए।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!