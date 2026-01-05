Main Menu

Triple Murder: परिवार का खौफनाक कत्ल: बेटे ने मां, बहन और भाई का किया मर्डर, बाद खुद पहुंचा थाने

नई दिल्ली: देश की राजधानी का लक्ष्मी नगर इलाका आज तड़के एक ऐसी खौफनाक वारदात से दहल उठा, जिसने रिश्तों की मर्यादा को तार-तार कर दिया। एक युवक ने कथित तौर पर अपनी ही मां और दो सगे भाई-बहनों की निर्मम हत्या कर दी। इस तिहरे हत्याकांड (Triple Murder) ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है।

कत्ल के बाद खुद पहुंचा थाने
वारदात की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि खून से सने इस खेल को अंजाम देने के बाद आरोपी के माथे पर कोई शिकन नहीं थी। वह खुद चलकर नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपना जुर्म कबूल करते हुए आत्मसमर्पण (Surrender) कर दिया।

पुलिस की कार्रवाई: आरोपी के बयान के आधार पर पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां घर के भीतर का मंजर देख अधिकारियों के भी होश उड़ गए।

शवों की स्थिति: पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी की और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण करने वाले 25 वर्षीय यशवीर सिंह ने खुलासा किया कि  आर्थिक तंगी (Financial Crisis) से घर में तनाव के कारण उसने अपने ही हंसते-खेलते परिवार को खत्म करने का आत्मघाती कदम उठाया। सोमवार की शाम जब लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में सामान्य कामकाज चल रहा था, तभी मंगल बाजार इलाके का निवासी यशवीर सिंह वहां दाखिल हुआ। उसने बिना किसी झिझक के पुलिस कर्मियों को बताया कि उसने अपने घर में तीन लोगों की हत्या कर दी है।

आरोपी ने कबूल किया कि उसने अपनी मां कविता (46 वर्ष), छोटी बहन मेघना (24 वर्ष) और महज 14 वर्षीय भाई मुकुल को मौत की नींद सुला दिया है। यह सनसनीखेज स्वीकारोक्ति सुनते ही पुलिस की कई टीमें तुरंत हरकत में आईं और आरोपी द्वारा बताए गए पते की ओर रवाना हुईं। यशवीर ने शुरुआती पूछताछ में पुलिस को बताया कि घर की माली हालत लंबे समय से खराब चल रही थी। पैसों की किल्लत और आर्थिक समस्याओं ने उसे इस कदर तोड़ दिया था कि उसे अपने परिवार का अंत करना ही एकमात्र रास्ता नजर आया।

दहशत में लक्ष्मी नगर
​​​लक्ष्मी नगर जैसे व्यस्त और घनी आबादी वाले इलाके में एक ही परिवार के तीन सदस्यों के कत्ल की खबर आग की तरह फैल गई। पड़ोसियों के मुताबिक, परिवार में इस कदर खूनी संघर्ष होगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात है और लोग दहशत में हैं।

